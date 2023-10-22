Adventurer Idle - Sword (Мод, Режим бога) 0.11.25
Требования:
Android 9
Разработчик:
WhiteJupiter Studio
Версия:
0.11.25
Обновлено:
Вчера, 13:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 176
Adventurer Idle – Sword — это игра, где автоматизация и стратегия переплетаются, создавая захватывающий геймплей, доступный в любое время. Суть игры кроется в её способности предоставить глубокий и разносторонний игровой опыт, где прогресс персонажа не требует вашего непрерывного внимания. Игроки могут наслаждаться развитием своего героя, отслеживая, как он совершенствуется и преодолевает новые испытания, даже когда они заняты другими делами.
Игра постоянно вознаграждает вас новыми достижениями, позволяя наблюдать за тем, как ваш авантюрист исследует миры и осваивает все более мощные навыки. Каждый возвращенный в игру момент приносит новые открытия и возможности, делая каждую сессию уникальной.
Информация о модах
[Меню игрока]
- Режим бога
- Множитель урона
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