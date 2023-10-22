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Adventurer Idle - Sword (Мод, Режим бога)

Adventurer Idle - Sword (Мод, Режим бога) 0.11.25

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Требования:
Android 9
Разработчик:
WhiteJupiter Studio
Версия:
0.11.25
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 168 Мб
id приложения:
com.WhiteJupiter.Idlegame
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 176

Adventurer Idle – Sword — это игра, где автоматизация и стратегия переплетаются, создавая захватывающий геймплей, доступный в любое время. Суть игры кроется в её способности предоставить глубокий и разносторонний игровой опыт, где прогресс персонажа не требует вашего непрерывного внимания. Игроки могут наслаждаться развитием своего героя, отслеживая, как он совершенствуется и преодолевает новые испытания, даже когда они заняты другими делами.


Игра постоянно вознаграждает вас новыми достижениями, позволяя наблюдать за тем, как ваш авантюрист исследует миры и осваивает все более мощные навыки. Каждый возвращенный в игру момент приносит новые открытия и возможности, делая каждую сессию уникальной.


Скриншоты

Информация о модах

[Меню игрока]

  • Режим бога
  • Множитель урона
 Теги темы: Режим бога

Скачать Adventurer Idle - Sword (Мод, Режим бога) 0.11.25 взлом

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Скачать Adventurer Idle - Sword (Мод, Режим бога)
168 Мб
Ссылка 2
168 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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