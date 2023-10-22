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Taimanin RPG Extasy (Мод меню)

Taimanin RPG Extasy (Мод меню) 1.0.22

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Версия:
1.0.22
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Infini-Brain Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 942 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 386

В Taimanin RPG Extasy игроки проникают в мир, где грани между добром и злом становятся все более размытыми. В этой атмосфере напряженности каждое ваше решение может иметь далеко идущие последствия.


Вы будете управлять отрядом Тайманинов, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Ваша задача — проводить их через ряд опасных миссий, сталкиваясь с могущественными демонами, зловещими преступниками и коррумпированными чиновниками. Боевая система игры базируется на стратегическом РПГ, где правильное позиционирование и комбинирование умений ваших персонажей может быть ключом к победе. По мере прогресса игроки могут улучшать своих персонажей, осваивая новые техники и разблокируя мощные способности.


Сюжет игры разворачивается в серии эпизодов, где каждое решение, принятое игроком, может изменить исход истории. Игрокам придется столкнуться с трудными моральными дилеммами, выбирать между долгом перед человечеством и личными убеждениями своих персонажей.


Скриншоты

Информация о модах

[Версия GooglePlay]

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Множитель защиты

[Версия 18+]

  • Меню
  • Стоимость навыков
  • Мульти урон
  • Деф Мульти

Примечание : играйте осторожно, высокий шанс бана, если вы используете DMG Multi на рейдбоссах.


 Теги темы: Мод меню

Скачать Taimanin RPG Extasy (Мод меню) 1.0.22 взлом

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