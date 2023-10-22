Taimanin RPG Extasy (Мод меню) 1.0.22
В Taimanin RPG Extasy игроки проникают в мир, где грани между добром и злом становятся все более размытыми. В этой атмосфере напряженности каждое ваше решение может иметь далеко идущие последствия.
Вы будете управлять отрядом Тайманинов, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Ваша задача — проводить их через ряд опасных миссий, сталкиваясь с могущественными демонами, зловещими преступниками и коррумпированными чиновниками. Боевая система игры базируется на стратегическом РПГ, где правильное позиционирование и комбинирование умений ваших персонажей может быть ключом к победе. По мере прогресса игроки могут улучшать своих персонажей, осваивая новые техники и разблокируя мощные способности.
Сюжет игры разворачивается в серии эпизодов, где каждое решение, принятое игроком, может изменить исход истории. Игрокам придется столкнуться с трудными моральными дилеммами, выбирать между долгом перед человечеством и личными убеждениями своих персонажей.
Информация о модах
[Версия GooglePlay]
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Множитель защиты
[Версия 18+]
- Меню
- Стоимость навыков
- Мульти урон
- Деф Мульти
Примечание : играйте осторожно, высокий шанс бана, если вы используете DMG Multi на рейдбоссах.
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