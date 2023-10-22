Star Wars: KOTOR (Мод, Много денег) 1.0.10
Откройте тайны древней галактики, овладейте Силой и выберите судьбу джедая
Star Wars™: KOTOR переносит вас в эпическую вселенную, где древние легенды и судьбы переплетаются в жестокой борьбе между добром и злом. Прошло четыре тысячи лет с великой битвы, в которой Галактическая Империя и бесстрашные рыцари-джедаев пали перед безжалостными ситхами. Теперь вы – последняя надежда Ордена джедаев, призванная вернуть утраченные идеалы и восстановить равновесие в мире. Каждое принятое решение и каждый выбор станут поворотными моментами, влияющими на будущее всей галактики.
Погрузитесь в уникальное приключение, где испытания, искушения и судьбоносные решения определяют ваш путь. Сможете ли вы устоять перед соблазном темной стороны и полностью овладеть удивительной мощью Сила? Будьте готовы испытать все грани борьбы, от спасения Республиканского порядка до превращения в легендарного завоевателя, чья судьба определит будущее космического мира.
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