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Star Wars: KOTOR (Мод, Много денег)

Star Wars: KOTOR (Мод, Много денег) 1.0.10

Откройте тайны древней галактики, овладейте Силой и выберите судьбу джедая
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Версия:
1.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Aspyr Media, Inc.
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 271
Скриншоты
Описание

Star Wars™: KOTOR переносит вас в эпическую вселенную, где древние легенды и судьбы переплетаются в жестокой борьбе между добром и злом. Прошло четыре тысячи лет с великой битвы, в которой Галактическая Империя и бесстрашные рыцари-джедаев пали перед безжалостными ситхами. Теперь вы – последняя надежда Ордена джедаев, призванная вернуть утраченные идеалы и восстановить равновесие в мире. Каждое принятое решение и каждый выбор станут поворотными моментами, влияющими на будущее всей галактики.


Погрузитесь в уникальное приключение, где испытания, искушения и судьбоносные решения определяют ваш путь. Сможете ли вы устоять перед соблазном темной стороны и полностью овладеть удивительной мощью Сила? Будьте готовы испытать все грани борьбы, от спасения Республиканского порядка до превращения в легендарного завоевателя, чья судьба определит будущее космического мира.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Star Wars: KOTOR (Мод, Много денег) v1.0.10 MOD APK

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Скачать Star Wars: KOTOR (Мод, Много денег) 2.4 Гб Ссылка 2 2.4 Гб
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