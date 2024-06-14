Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) - вышла ролевая игра с графикой в пиксельном стиле! Исследуйте подземелья и собирайте добычу!





Играйте в одиночку или сражайтесь с друзьями в многопользовательском режиме! Сразитесь с разнообразными монстрами, боссами и другими испытаниями. Повышайте характеристики, навыки и способности своего героя, чтобы стать последним героем, противостоящим силам зла в Pixel World. Вы последний герой в Pixel World. Сражайтесь за славу своим мечом, сражайтесь с монстрами и применяйте магические заклинания, чтобы победить их!