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Пиксельный клинок W (Мод, Много денег)

Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) 1.6.1

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0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PixelStar Games
Версия:
1.6.1
Категория:
На русском / Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
com.pixelstar.pbw
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 156

Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) - вышла ролевая игра с графикой в пиксельном стиле! Исследуйте подземелья и собирайте добычу!


Играйте в одиночку или сражайтесь с друзьями в многопользовательском режиме! Сразитесь с разнообразными монстрами, боссами и другими испытаниями. Повышайте характеристики, навыки и способности своего героя, чтобы стать последним героем, противостоящим силам зла в Pixel World. Вы последний герой в Pixel World. Сражайтесь за славу своим мечом, сражайтесь с монстрами и применяйте магические заклинания, чтобы победить их!


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченный драгоценный камень

2. Неограниченный черный драгоценный камень

3. Неограниченный фиолетовый драгоценный камень

4. Неограниченный рубин

5. High Gold Drop

6. OHK (One Hit Kill)

7. High Hp

8. High Hp regen

9. Нет навыка cd

10. Быстрое повышение уровня

11. Автоматическое завершение квеста

12. Неограниченное создание предметов

13. Неограниченное улучшение навыков (и продвижение вперед)

14. Неограниченное количество магических сундуков

15. Неограниченная коллекция монстров

16. Неограниченное количество SP (НОВОЕ)

17. Высокая награда за задание (НОВОЕ)

18. Антибан (НОВЫЙ)

 Теги темы: Много денег

Скачать Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) 1.6.1 взлом

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Скачать Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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