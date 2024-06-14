Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) 1.6.1
Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) - вышла ролевая игра с графикой в пиксельном стиле! Исследуйте подземелья и собирайте добычу!
Играйте в одиночку или сражайтесь с друзьями в многопользовательском режиме! Сразитесь с разнообразными монстрами, боссами и другими испытаниями. Повышайте характеристики, навыки и способности своего героя, чтобы стать последним героем, противостоящим силам зла в Pixel World. Вы последний герой в Pixel World. Сражайтесь за славу своим мечом, сражайтесь с монстрами и применяйте магические заклинания, чтобы победить их!
1. Неограниченный драгоценный камень
2. Неограниченный черный драгоценный камень
3. Неограниченный фиолетовый драгоценный камень
4. Неограниченный рубин
5. High Gold Drop
6. OHK (One Hit Kill)
7. High Hp
8. High Hp regen
9. Нет навыка cd
10. Быстрое повышение уровня
11. Автоматическое завершение квеста
12. Неограниченное создание предметов
13. Неограниченное улучшение навыков (и продвижение вперед)
14. Неограниченное количество магических сундуков
15. Неограниченная коллекция монстров
16. Неограниченное количество SP (НОВОЕ)
17. Высокая награда за задание (НОВОЕ)
18. Антибан (НОВЫЙ)
Скачать Пиксельный клинок W (Мод, Много денег) 1.6.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство