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Hero Tale - Idle RPG (Мод, Много денег)

Hero Tale - Idle RPG (Мод, Много денег) 1.4.10

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2
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Версия:
1.4.10
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Weird Johnny Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 306
Скриншоты
Описание

Hero Tale - Idle RPG — это игра, представляющая собой уникальное сочетание жанров и стилей, вдохновленная классическими элементами фэнтези и ролевыми играми. Игра сочетает в себе легкость управления, характерную для idle RPG (игр, где персонаж развивается даже в отсутствие игрока), с глубиной сюжета и мира, которые могли бы встретиться в более традиционных ролевых играх.


В игре игроки превратятся в средневекового мальчика, сражающегося со злыми духами, чтобы защитить сельских жителей и жителей деревни. Впервые в игре игрок - обычный фермер, вооруженный элементарным оружием, сражающийся с врагами от слабого к сильному, постепенно улучшая боевые навыки, силу и собираемость. Добавляйте новое оружие и открывайте новые земли, места с более могущественными демонами и побеждайте их.


Информация о модах

МОД 1


  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег
  • Монеты не тратятся.


МОД 2

МЕНЮ МОДОВ
✶ Неограниченное количество очков состояния (ускоренное получение опыта)
Нет МЕНЮ (по умолчанию)
1. Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег.
2. Монеты не тратятся.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Hero Tale - Idle RPG (Мод, Много денег) v1.4.10 MOD APK

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MOD V1 84 Мб MOD V2 84 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 84 Мб Ссылка 2 (MOD V2) 84 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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