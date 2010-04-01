Описание

Hero Tale - Idle RPG — это игра, представляющая собой уникальное сочетание жанров и стилей, вдохновленная классическими элементами фэнтези и ролевыми играми. Игра сочетает в себе легкость управления, характерную для idle RPG (игр, где персонаж развивается даже в отсутствие игрока), с глубиной сюжета и мира, которые могли бы встретиться в более традиционных ролевых играх.





В игре игроки превратятся в средневекового мальчика, сражающегося со злыми духами, чтобы защитить сельских жителей и жителей деревни. Впервые в игре игрок - обычный фермер, вооруженный элементарным оружием, сражающийся с врагами от слабого к сильному, постепенно улучшая боевые навыки, силу и собираемость. Добавляйте новое оружие и открывайте новые земли, места с более могущественными демонами и побеждайте их.