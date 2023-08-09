Хроники Хаоса - РПГ онлайн. Доминион в опасности! (Мод, Много энергии) 1.201.100
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NEXTERS GLOBAL LTD
Версия:
1.201.100
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
22
Комментарии:
5
Просмотров:
22 987
Hero Wars — это веселая ролевая игра, в которую могут играть люди любой возрастной группы, как играть с друзьями, так и даже в пути. Игра предоставляет пользователям возможность создавать и делиться своим собственным миром героев, расширяться и сражаться с другими игроками или выигрывать игры.
Уникальная особенность Hero Wars заключается в том, что игроки могут создавать свой личный мир, включая легендарных героев и удивительных существ, сражаться с другими игроками или побеждать в играх! Hero Wars сочетает в себе захватывающие приключения и крутую сюжетную линию в ролевой игре, которую не должен пропустить каждый!
Информация о модах
[Меню игрока]
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Энергетический множитель
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