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Хроники Хаоса - РПГ онлайн. Доминион в опасности! (Мод, Много энергии)

Хроники Хаоса - РПГ онлайн. Доминион в опасности! (Мод, Много энергии) 1.201.100

22
20
Скачать (110 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NEXTERS GLOBAL LTD
Версия:
1.201.100
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.nexters.herowars
Русский язык:
Есть
Лайков:
22
Комментарии:
5
Просмотров:
22 987

Hero Wars — это веселая ролевая игра, в которую могут играть люди любой возрастной группы, как играть с друзьями, так и даже в пути. Игра предоставляет пользователям возможность создавать и делиться своим собственным миром героев, расширяться и сражаться с другими игроками или выигрывать игры.


Уникальная особенность Hero Wars заключается в том, что игроки могут создавать свой личный мир, включая легендарных героев и удивительных существ, сражаться с другими игроками или побеждать в играх! Hero Wars сочетает в себе захватывающие приключения и крутую сюжетную линию в ролевой игре, которую не должен пропустить каждый!


Скриншоты

Информация о модах

[Меню игрока]

  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Энергетический множитель



 Теги темы: Мод меню

Скачать Хроники Хаоса - РПГ онлайн. Доминион в опасности! (Мод, Много энергии) 1.201.100 взлом

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Скачать Хроники Хаоса - РПГ онлайн. Доминион в опасности! (Мод, Много энергии)
110 Мб
Ссылка 2
110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Хроники Хаоса - РПГ онлайн. Доминион в опасности! (Мод, Много энергии)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 октября 2023 10:11
Shelder,
Попробуйте скачать вариант по ссылке 2, если не поможет, то за пол года что-то изменилось)
+1
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Shelder
Shelder 20 октября 2023 01:49
Админ, почему при запуске игры она начала вылетать? Играл примерно пол года назад и было всё хорошо. А сейчас вылетает даже не прогрузив загрузочный экран.
0
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Ghost_666
Ghost_666 6 ноября 2022 11:56
Сделайте мод меню на энергию, режим бога, деньги, алмазы чтобы можно было их регулировать и чтобы было можно убить гидру и Титанит забирать
+3
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Гость Сергей
Гость Сергей 27 июня 2022 18:23
Сделайте мод меню чтобы можно было гидру бить и в подземелье чтобы работал чтобы титанит копать пожалуйста
+5
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Reqwiem
Reqwiem 9 июня 2021 18:51
Враги попадают, но энергия не восстанавливается
0
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