Stunt Car Extreme предлагает игрокам бросить вызов опасным вождением, позволяя им использовать автомобили из своей коллекции и преодолевать непроходимые гоночные трассы. Каждая гонка станет для вас настоящим испытанием, требующим навыков и мастерства.

В обновленной версии игры вас ждет ещё более захватывающая среда, благодаря исправлению ошибок в физике автомобилей и пандусах. Теперь вы сможете насладиться более реалистичным и плавным движением автомобилей, особенно если обладаете необходимым опытом и умением.





Ваша задача — собирать ключи, чтобы разблокировать новые автомобили и расширить свою коллекцию. Каждый автомобиль имеет свои особенности и характеристики, и вы сможете выбирать тот, который лучше всего подходит для конкретной трассы и испытаний.





Встаньте на старт и покажите свое виртуозное вождение, преодолевая препятствия, выполняя трюки и побеждая своих соперников. Прокачивайте свои навыки, совершенствуйте свои результаты и станьте настоящим гонщиком-экстремалом. Stunt Car Extreme предлагает вам незабываемые гоночные испытания и возможность ощутить адреналин в жилых комнатах или на внешних трассах. Погрузитесь в мир скорости, мастерства и безумных трюков, и станьте королем экстремальных гонок!