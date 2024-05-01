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Stunt Car Extreme (Мод, Unlocked)

Stunt Car Extreme (Мод, Unlocked) 1.059

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Версия:
1.059
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyperkani
Категория:
Аркады / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 828

Stunt Car Extreme предлагает игрокам бросить вызов опасным вождением, позволяя им использовать автомобили из своей коллекции и преодолевать непроходимые гоночные трассы. Каждая гонка станет для вас настоящим испытанием, требующим навыков и мастерства.

В обновленной версии игры вас ждет ещё более захватывающая среда, благодаря исправлению ошибок в физике автомобилей и пандусах. Теперь вы сможете насладиться более реалистичным и плавным движением автомобилей, особенно если обладаете необходимым опытом и умением.


Ваша задача — собирать ключи, чтобы разблокировать новые автомобили и расширить свою коллекцию. Каждый автомобиль имеет свои особенности и характеристики, и вы сможете выбирать тот, который лучше всего подходит для конкретной трассы и испытаний.


Встаньте на старт и покажите свое виртуозное вождение, преодолевая препятствия, выполняя трюки и побеждая своих соперников. Прокачивайте свои навыки, совершенствуйте свои результаты и станьте настоящим гонщиком-экстремалом. Stunt Car Extreme предлагает вам незабываемые гоночные испытания и возможность ощутить адреналин в жилых комнатах или на внешних трассах. Погрузитесь в мир скорости, мастерства и безумных трюков, и станьте королем экстремальных гонок!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней
 Теги темы: Unlocked, Без рекламы

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Скачать Stunt Car Extreme (Мод, Unlocked) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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