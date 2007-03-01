Соединенное Королевство (Мод, Много денег) - Интересная игра в которой вы будете соединять вместе десятки и даже сотни объектов, которые расположены на магических землях. Создайте собственный остров так, как только вы хотите. Найдите лучшие варианты соединения объектов и стройте разные элементы. Помогите восстановить это величественное королевство. Только в этой игре вы сможете найти самые удивительные объекты для соединения, можете совмещать практически всё что захотите.