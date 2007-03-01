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Соединенное Королевство (Мод, Много денег)

Соединенное Королевство (Мод, Много денег) 1.386.18

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8
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Версия:
1.386.18
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Clever Apps Pte. Ltd.
Категория:
На русском / Аркады / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 739

Соединенное Королевство (Мод, Много денег) - Интересная игра в которой вы будете соединять вместе десятки и даже сотни объектов, которые расположены на магических землях. Создайте собственный остров так, как только вы хотите. Найдите лучшие варианты соединения объектов и стройте разные элементы. Помогите восстановить это величественное королевство. Только в этой игре вы сможете найти самые удивительные объекты для соединения, можете совмещать практически всё что захотите.


Скриншоты

Информация о модах

  • Вы можете совершать покупки за золото и бриллианты независимо от баланса;
  • Золото и бриллианты растут вместе с расходами.
 Теги темы: Много денег

Скачать Соединенное Королевство (Мод, Много денег) 1.386.18 взлом

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Скачать Соединенное Королевство (Мод, Много денег) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб

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