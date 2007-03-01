Соединенное Королевство (Мод, Много денег) 1.386.18
Версия:
1.386.18
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Clever Apps Pte. Ltd.
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 739
Соединенное Королевство (Мод, Много денег) - Интересная игра в которой вы будете соединять вместе десятки и даже сотни объектов, которые расположены на магических землях. Создайте собственный остров так, как только вы хотите. Найдите лучшие варианты соединения объектов и стройте разные элементы. Помогите восстановить это величественное королевство. Только в этой игре вы сможете найти самые удивительные объекты для соединения, можете совмещать практически всё что захотите.
Информация о модах
- Вы можете совершать покупки за золото и бриллианты независимо от баланса;
- Золото и бриллианты растут вместе с расходами.
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