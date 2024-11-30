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Ice Scream 1 Horror Neighborhood (Мод меню)

Ice Scream 1 Horror Neighborhood (Мод меню) 1.3.4

156
23
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Версия:
1.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Keplerians Horror Games
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30 843
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мрачный мир хоррора с игрой "Ice Scream 1: Horror Neighborhood"! В этом захватывающем хоррор-проекте вы окажетесь в районе, охваченном страхом, когда загадочный мороженщик появляется в вашем округе. Вам предстоит взять на себя роль отважного мальчика, который подозревает, что этот мороженщик не так прост, как кажется. Слухи ходят, что он похитил одного из соседей, и вас охватывает желание раскрыть его тайны.


С этим загадочным мороженщиком, обладающим необъяснимыми магическими способностями, ваша главная миссия - спрятаться внутри его фургона и раскрыть все его секреты. Отправляйтесь в путешествие по различным локациям, исследуйте и решайте загадки, чтобы продвигаться дальше в своем стремлении разгадать темные тайны этого мороженого маньяка.


Ice Scream 1: Horror Neighborhood предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу страха и интриги, испытывая ваши нервы до предела. Готовьтесь к захватывающему приключению, где каждый шаг может оказаться решающим, и только вы сможете раскрыть правду, скрытую в этой холодной и мрачной соседской долине.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД-меню
  • Разблокировано
  • Режим бога

МОД 2

  • Наградная реклама

МОД 3

  • Тупой враг
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 Теги темы: Мод меню, Хоррор

Скачать Ice Scream 1 Horror Neighborhood (Мод меню) v1.3.4 MOD APK

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MOD V3 145 Мб MOD V3 (Ссылка 2) 145 Мб
Старые версии Ice Scream 1: Scary Game
(MOD 3) Version 1.2.6


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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Отзывы о Ice Scream 1 Horror Neighborhood (Мод меню)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 апреля 2023 16:25
Ульяна,
На данный момент только мод без мод меню
0
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Ульяна
Ульяна 29 апреля 2023 15:56
Мммм тут нет мод меню
0
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Богдан
Богдан 30 мая 2021 08:02
Сделайте мод:
• Открыты подсказки (в оригинале они доступны за просмотр видео)
• После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно активировать бессмертие
+8
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Богдан
Богдан 29 мая 2021 16:46
Сделайте отключенние рекламы купленной, плиииииииз
+10
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