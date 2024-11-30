Описание

Добро пожаловать в мрачный мир хоррора с игрой "Ice Scream 1: Horror Neighborhood"! В этом захватывающем хоррор-проекте вы окажетесь в районе, охваченном страхом, когда загадочный мороженщик появляется в вашем округе. Вам предстоит взять на себя роль отважного мальчика, который подозревает, что этот мороженщик не так прост, как кажется. Слухи ходят, что он похитил одного из соседей, и вас охватывает желание раскрыть его тайны.





С этим загадочным мороженщиком, обладающим необъяснимыми магическими способностями, ваша главная миссия - спрятаться внутри его фургона и раскрыть все его секреты. Отправляйтесь в путешествие по различным локациям, исследуйте и решайте загадки, чтобы продвигаться дальше в своем стремлении разгадать темные тайны этого мороженого маньяка.





Ice Scream 1: Horror Neighborhood предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу страха и интриги, испытывая ваши нервы до предела. Готовьтесь к захватывающему приключению, где каждый шаг может оказаться решающим, и только вы сможете раскрыть правду, скрытую в этой холодной и мрачной соседской долине.