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Ice Scream Episode 2 (Unlocked/мод меню)

Ice Scream Episode 2 (Unlocked/мод меню) 2.0.5

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Версия:
2.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Keplerians Horror Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 466
Скриншоты
Описание

Вы стали свидетелем похищения, вы видели, как продавец мороженого убил вашего друга и похитил его! Неужели все было напрасно, когда вы шпионили за ним? Ваш друг был спасен, или он все еще в опасности?


Став свидетелем похищения и попытки убить соседа, вам необходимо выяснить, что произошло, и предотвратить следующее нападение. Добейтесь справедливости для своего друга или узнайте, что случилось с продавцом мороженого. Вы должны сообщить в полицию? Может быть, есть способ предотвратить еще один инцидент!

Ваш лучший друг был похищен продавцом мороженого с невероятными способностями, какова его судьба, если вы не будете действовать сейчас?


Ice Scream Episode 2 - Продавец мороженного прибыл в ваш район, вы смотрите в окно, ведите как ваш друг и сосед подходит за мороженным и его похищают! Теперь твоей задачей будет спасти бедолагу. Продавца мороженного зовут Род и у него есть свой коварный план на украденых детей, вам нужно разгадать что он задумал сделать. Спрячься внутри этого фургона и отправляйся на встречу приключениям и ужасам.


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 Теги темы: Unlocked, Мод меню, Хоррор

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Скачать Ice Scream Episode 2 (Unlocked/мод меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Отзывы о Ice Scream Episode 2 (Unlocked/мод меню)


Комментарии (2)
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Богдан
Богдан 18 апреля 2021 18:16
Почему там враг не нападает, там же должно быть:
Куплено отключение рекламы
Открыты все подсказки (в оригинале они доступны за просмотр рекламы)
Перед началом игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы включить мод меню, в котором можно активировать бессмертие
+2
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Богдан
Богдан 14 апреля 2021 15:34
Добавьте Ice Scream 1, плиииииииз
+2
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