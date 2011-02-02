Zombie Tsunami представляет собой уникальную мобильную игру, которая предлагает игрокам взять на себя роль зомби и вступить в захватывающее приключение в мире, где главная цель — превратить как можно больше людей в зомби и создать огромный легион нежити.
В этой игре, в отличие от традиционных игр, где игроки часто борются с зомби, вы находитесь на противоположной стороне — вы являетесь частью города каннибалов и ваша задача — нападать на людей, превращая их в зомби, подобных вам. Каждый успешный нападение увеличивает вашу силу и размер вашего зомби-легиона.
Игра характеризуется динамичным геймплеем, в котором игроки должны быстро реагировать и принимать стратегические решения, чтобы максимально расширить свой зомби-легион. От игроков требуется умение маневрировать между препятствиями и использовать различные улучшения и способности, чтобы преодолеть вызовы на различных уровнях.
Большое количество игровой валюты.
Скачать Zombie Tsunami (ЗОМБИ ЦУНАМИ) (Мод, много золота) v4.6.3 MOD APK
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