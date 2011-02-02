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Zombie Tsunami (ЗОМБИ ЦУНАМИ) (Мод, много золота)

Zombie Tsunami (ЗОМБИ ЦУНАМИ) (Мод, много золота) 4.6.3

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Версия:
4.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mobigame S.A.R.L.
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 219
Скриншоты
Описание

Zombie Tsunami представляет собой уникальную мобильную игру, которая предлагает игрокам взять на себя роль зомби и вступить в захватывающее приключение в мире, где главная цель — превратить как можно больше людей в зомби и создать огромный легион нежити.


В этой игре, в отличие от традиционных игр, где игроки часто борются с зомби, вы находитесь на противоположной стороне — вы являетесь частью города каннибалов и ваша задача — нападать на людей, превращая их в зомби, подобных вам. Каждый успешный нападение увеличивает вашу силу и размер вашего зомби-легиона.


Игра характеризуется динамичным геймплеем, в котором игроки должны быстро реагировать и принимать стратегические решения, чтобы максимально расширить свой зомби-легион. От игроков требуется умение маневрировать между препятствиями и использовать различные улучшения и способности, чтобы преодолеть вызовы на различных уровнях.


Информация о модах

Большое количество игровой валюты.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Tsunami (ЗОМБИ ЦУНАМИ) (Мод, много золота) v4.6.3 MOD APK

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Скачать Zombie Tsunami (ЗОМБИ ЦУНАМИ) (Мод, много золота) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

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