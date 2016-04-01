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Make More! (Мод, много денег)

Make More! (Мод, много денег) 3.5.35

20
1
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Bad Crane
Версия:
3.5.35
Категория:
Аркады / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
id приложения:
com.fingersoft.makemore
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
3 869

В игре Make More! вы будете заниматься управлением производственными операциями. Ваша задача - координировать и контролировать работу сотрудников, чтобы обеспечить высокую эффективность процессов. Вы выступите в роли менеджера, следя за каждым из ваших работников и мониторя их прогресс.


Несмотря на то, что игра существует уже давно, она до сих пор пользуется популярностью у многих игроков. Вам предстоит развивать свой завод-производство и увеличивать количество рабочей силы. Чем больше работников вы наймете, тем больше продукции вы сможете произвести, а значит, получить больше прибыли. Однако достижение этого требует сосредоточенных усилий и хорошей координации.


Возьмите на себя новые обязанности и стремитесь к росту и развитию вашего предприятия. Улучшайте производственные процессы, нанимайте новых работников, повышайте их навыки и ставьте новые цели для своей фабрики. Только ваше руководство и стратегическое мышление помогут вам достичь новых высот и превратить вашу фабрику в процветающее предприятие.


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег
 Теги темы: Много денег

Скачать Make More! (Мод, много денег) 3.5.35 взлом

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Скачать Make More! (Мод, много денег) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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