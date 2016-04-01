В игре Make More! вы будете заниматься управлением производственными операциями. Ваша задача - координировать и контролировать работу сотрудников, чтобы обеспечить высокую эффективность процессов. Вы выступите в роли менеджера, следя за каждым из ваших работников и мониторя их прогресс.





Несмотря на то, что игра существует уже давно, она до сих пор пользуется популярностью у многих игроков. Вам предстоит развивать свой завод-производство и увеличивать количество рабочей силы. Чем больше работников вы наймете, тем больше продукции вы сможете произвести, а значит, получить больше прибыли. Однако достижение этого требует сосредоточенных усилий и хорошей координации.





Возьмите на себя новые обязанности и стремитесь к росту и развитию вашего предприятия. Улучшайте производственные процессы, нанимайте новых работников, повышайте их навыки и ставьте новые цели для своей фабрики. Только ваше руководство и стратегическое мышление помогут вам достичь новых высот и превратить вашу фабрику в процветающее предприятие.