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Castle Cats (Мод, Бесплатные покупки/много денег)

Castle Cats (Мод, Бесплатные покупки/много денег) 4.3.7

119
16
Скачать (150 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
PocApp Studios
Версия:
4.3.7
Категория:
Аркады / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.pocapp.castlecats
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
119
Комментарии:
3
Просмотров:
47 194

Castle Cats - это увлекательная ролевая игра, которая позволяет вам создать свою собственную армию храбрых кошачьих воинов и отправиться в захватывающие приключения. В игре вам предстоит сражаться, чтобы остановить злого лорда "Пугомансера" и спасти королевство Катания. Одной из привлекательных особенностей Castle Cats является его уникальный и очаровательный стиль искусства. Все персонажи в игре представлены кошками, каждая из которых обладает своим собственным характером и навыками.


Игроки могут собирать различных кошачьих воинов, составлять команды и отправлять их в бои. Битвы в игре проходят в формате ролевых игр, но геймплей остается легким и доступным для всех. Это делает игру пригодной как для опытных геймеров, так и для новичков. Кроме того, в игре представлено множество квестов и миссий, которые добавляют разнообразие в игровой процесс и позволяют игрокам погрузиться в увлекательный сюжет королевства Катания.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Неограниченное количество квалифицированных
  • Бесплатные покупки на реальные деньги

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Скачать Castle Cats (Мод, Бесплатные покупки/много денег) 4.3.7 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Castle Cats (Мод, Бесплатные покупки/много денег)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Castle Cats (Мод, Бесплатные покупки/много денег)


Комментарии (3)
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. 23 августа 2023 13:51
я скачала новую версию игры и теперь у меня очень долгая загрузка, так еще и когда я нажимаю на кнопку "играть" ничего не происходит. почему так?
+7
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Чебуречина
Чебуречина 6 августа 2023 01:56
хуйлосостк, никогда такого не было, у меня всё без проблем работает
+3
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хуйлосостк
хуйлосостк 16 июля 2023 22:26
прикольный конечно мод, я там всех героев звёзд купила, но он часто вылетает, что мешает играть.
+4
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