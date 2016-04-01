Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) 21.1.0
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Nordcurrent
Версия:
21.1.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
1
Просмотров:
36 842
Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) - Покупайте новые инструменты для готовки, с помощью которых можно приготовить вкусные десерты и другие фантастические блюда. Это Аркадная игра для тех кто любит готовить, здесь собраны тысячи рецептов различных вкусняшек, которые можно воспроизвести. Заводите свой ресторан и станьте одним из лучших поворов нашего времени!
Сможешь ли ты научится мастерски готовить более 400+ блюд разной сложности?
Путешествуй по многочисленным локациям и узнавай новые рецепты.
Ты можешь участвовать в бесплатной раздаче угощений для людей.
Информация о модах
- Бесконечные монеты, кристаллы и кексы;
- Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно монет и кристаллов.
Скачать Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) 21.1.0 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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