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Кухонная Лихорадка (Мод, много денег)

Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) 21.1.0

32
10
Скачать (107 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Nordcurrent
Версия:
21.1.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 107 Мб
id приложения:
com.nordcurrent.canteenhd
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
1
Просмотров:
36 842

Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) - Покупайте новые инструменты для готовки, с помощью которых можно приготовить вкусные десерты и другие фантастические блюда. Это Аркадная игра для тех кто любит готовить, здесь собраны тысячи рецептов различных вкусняшек, которые можно воспроизвести. Заводите свой ресторан и станьте одним из лучших поворов нашего времени!

Сможешь ли ты научится мастерски готовить более 400+ блюд разной сложности?

Путешествуй по многочисленным локациям и узнавай новые рецепты.

Ты можешь участвовать в бесплатной раздаче угощений для людей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные монеты, кристаллы и кексы;
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно монет и кристаллов.
 Теги темы: Много денег

Скачать Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) 21.1.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Кухонная Лихорадка (Мод, много денег)


Комментарии (1)
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Марта
Марта 29 октября 2023 11:24
Здравствуйте, к сожалению не работает, приложение не запускается (сразу же вылетает) 🙁
-5
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