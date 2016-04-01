Кухонная Лихорадка (Мод, много денег) - Покупайте новые инструменты для готовки, с помощью которых можно приготовить вкусные десерты и другие фантастические блюда. Это Аркадная игра для тех кто любит готовить, здесь собраны тысячи рецептов различных вкусняшек, которые можно воспроизвести. Заводите свой ресторан и станьте одним из лучших поворов нашего времени!

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