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Говорящий Том: погоня героев (Мод, Много денег)

Говорящий Том: погоня героев (Мод, Много денег) 5.0.3.7924

100
13
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Версия:
5.0.3.7924
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Аркады / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
29 852
Скриншоты
Описание

Talking Tom Hero Dash - это одна из самых ожидаемых игр, которая уже вызвала большой интерес в игровой индустрии. Новые информации и изображения об игре распространяются в социальных сетях, и видеоролики на YouTube привлекают множество положительных отзывов. Эти видеоролики предоставляют игрокам возможность получить предварительное представление о геймплее и структуре игры, прежде чем она официально выйдет.


Тестовые версии игры позволяют быстрым и опытным игрокам проверить игру на наличие ошибок и недоработок, прежде чем она появится на рынке. Это важный этап в разработке игры, чтобы обеспечить ее высокое качество.


Ожидается, что в этом летнем сезоне на рынке мобильных игр будет жаркая конкуренция, и Talking Tom Hero Dash намерен привлечь внимание игроков своими уникальными особенностями и захватывающим игровым процессом. Пожалуйста, будьте готовы к этой захватывающей новинке и поддержите ее, когда она выйдет!


Информация о модах

МОД 1


Бесплатный шопинг


МОД 2


Меню модов

Неограниченная валюта (монеты, драгоценные камни, бонусы Head Start, баланс Raccoon, жетоны)

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 Теги темы: Много денег

Скачать Говорящий Том: погоня героев (Мод, Много денег) v5.0.3.7924 MOD APK

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MOD V1 109 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 109 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Говорящий Том: погоня героев (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Василий
Василий 2 марта 2023 19:50
Глючная версия, постоянно открывает сундуки и кроме этого ничего не дает сделать
-8
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