android-1.ru / Игры / На русском / War Robots (Встроенный кэш)
War Robots (Встроенный кэш)

War Robots (Встроенный кэш) 10.2.1

68
11
Скачать (293 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
10.2.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PIXONIC
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 293 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 537

War Robots - это экшн-стратегия в мире будущего, где гигантские боевые машины правят боем. Каждый робот на поле боя представляет собой грозную угрозу для противника. Благодаря множеству роботов и их способностей, игроки могут пробовать разные комбинации и стратегии, чтобы найти свой идеальный стиль игры.


Одной из главных особенностей игры является возможность настройки роботов. Прокачивая и оснащая своего меха, игроки могут адаптировать своего робота к любой тактике: будь то атакующий штурм, оборонительная позиция или поддержка союзников. Состязания с друзьями и другими игроками со всего мира делают War Robots захватывающим и социальным опытом. Объединяйся в кланы, сражайся ради славы и доминирования, а также захватывай территории на глобальной карте.


Для тех, кто предпочитает одиночную игру, разнообразные арены и миссии обеспечивают бесконечные часы увлекательной игры. Исследуй различные места, испытай свои навыки против AI и стань лучшим пилотом робота на планете.



Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель скорости
  • Установить высоту прыжка
  • Установить дальний прыжок
  • Боты не стреляют
  • Тупые боты



 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать War Robots (Встроенный кэш) 10.2.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать War Robots (Встроенный кэш) 293 Мб Ссылка 2 293 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Racing Limits (Мод, много денег)
Racing Limits (Мод, много денег)
Версия: 1.8.1
8 Ball Pool (Мод, длинные линии)
8 Ball Pool (Мод, длинные линии)
Версия: 5.11.1
The Sims FreePlay (Мод, Много денег)
The Sims FreePlay (Мод, Много денег)
Версия: 5.85.1
Crossy Road (Мод Меню)
Crossy Road (Мод Меню)
Версия: 6.5.0
Зомби Ферма (Мод, Много денег)
Зомби Ферма (Мод, Много денег)
Версия: 4.52.1
Jurassic Survival (мод меню, бесплатный крафт)
Jurassic Survival (мод меню, бесплатный крафт)
Версия: 2.7.1
FRAG Pro Shooter (Мод, много денег)
FRAG Pro Shooter (Мод, много денег)
Версия: 3.23.0
Robbery Bob (Мод, Много денег)
Robbery Bob (Мод, Много денег)
Версия: 1.24.0

Отзывы о War Robots (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
.
. 29 апреля 2021 03:34
Абсолютная хуета а не взлом. Урон действует только на ботов. 
+12
Ответить