War Robots - это экшн-стратегия в мире будущего, где гигантские боевые машины правят боем. Каждый робот на поле боя представляет собой грозную угрозу для противника. Благодаря множеству роботов и их способностей, игроки могут пробовать разные комбинации и стратегии, чтобы найти свой идеальный стиль игры.





Одной из главных особенностей игры является возможность настройки роботов. Прокачивая и оснащая своего меха, игроки могут адаптировать своего робота к любой тактике: будь то атакующий штурм, оборонительная позиция или поддержка союзников. Состязания с друзьями и другими игроками со всего мира делают War Robots захватывающим и социальным опытом. Объединяйся в кланы, сражайся ради славы и доминирования, а также захватывай территории на глобальной карте.





Для тех, кто предпочитает одиночную игру, разнообразные арены и миссии обеспечивают бесконечные часы увлекательной игры. Исследуй различные места, испытай свои навыки против AI и стань лучшим пилотом робота на планете.



