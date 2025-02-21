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Боевые искусства каратэ бой (Мод, Много денег)

Боевые искусства каратэ бой (Мод, Много денег) 1.5.3

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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fighting Arena
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 895
Скриншоты
Описание

Martial Arts: Fighting Games погружает игроков в мир, где каждый удар, блок и уход имеют значение. Являясь отражением настоящих боевых искусств, эта игра предоставляет игрокам возможность испытать техники, которые они видели в фильмах и на реальных спортивных соревнованиях, прямо на экране своего устройства.


Каждый боец в игре имеет свои уникальные ходы и комбинации, что делает каждый бой уникальным. Чтобы одержать победу, игрокам необходимо не только атаковать, но и мастерски защищаться, предугадывать движения соперника и использовать свои силы максимально эффективно. Система прогресса позволяет игрокам улучшать своего бойца, уча новые приемы и улучшая его характеристики. Это придает дополнительный стимул продолжать бои, стремясь стать лучшим из лучших.


Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Разблокированный боевой режим

3. Никакой рекламы

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Боевые искусства каратэ бой (Мод, Много денег) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

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