Martial Arts: Fighting Games погружает игроков в мир, где каждый удар, блок и уход имеют значение. Являясь отражением настоящих боевых искусств, эта игра предоставляет игрокам возможность испытать техники, которые они видели в фильмах и на реальных спортивных соревнованиях, прямо на экране своего устройства.
Каждый боец в игре имеет свои уникальные ходы и комбинации, что делает каждый бой уникальным. Чтобы одержать победу, игрокам необходимо не только атаковать, но и мастерски защищаться, предугадывать движения соперника и использовать свои силы максимально эффективно. Система прогресса позволяет игрокам улучшать своего бойца, уча новые приемы и улучшая его характеристики. Это придает дополнительный стимул продолжать бои, стремясь стать лучшим из лучших.
1. Неограниченное золото
2. Разблокированный боевой режим
3. Никакой рекламы
Скачать Боевые искусства каратэ бой (Мод, Много денег) v1.5.3 MOD APK
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