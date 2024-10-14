Описание

«Robbery, Bob — King of Sneak» — фантастическая игра для проверки ваших навыков скрытности и терпения. Присоединяйтесь к невероятному ограблению, чтобы вернуться к повседневной жизни. Проверьте свои навыки скрытности и терпения, пытаясь пройти игру и не быть обнаруженными охранниками.





Robbery, Bob — King of Sneak отправит вас в удивительное путешествие с незабываемыми моментами, которые заставят вас почувствовать себя крутым и взлететь высоко над землей! Вы можете прыгать, бегать и летать по захватывающим уровням, выполняя различные задачи, такие как пробираться под заборами, взбираться по лестницам на здания и стены, бегать по переулкам, избегать обнаружения охранниками и открывать секреты по пути. Бросьте вызов своим друзьям или бросьте вызов другу в этой захватывающей 3D- и 2D-платформе с боковой прокруткой.





Боб, это знаменитый воришка всяких ценных вещей, однако он хочет изменится и быть хорошим и честным гражданином. Но прежде чем завершить свой путь вора, он вынужден взять дополнительную работу. Пробирайтесь мимо полицейских, хозяев и охранников, обнаруживается новую добычу на каждом этапе прохождения уровней, используйте обученные навыки для выхода из опасных ситуаций. Оправляйтесь на поиски добычи в ближайшие дома и торговые центры, сможете ли вы выйти сухим из воды в своих авантюрах?