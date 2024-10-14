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Robbery Bob (Мод, Много денег)

Robbery Bob (Мод, Много денег) 1.29.0

17
2
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Версия:
1.29.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Level Eight AB
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 337
Скриншоты
Описание

«Robbery, Bob — King of Sneak» — фантастическая игра для проверки ваших навыков скрытности и терпения. Присоединяйтесь к невероятному ограблению, чтобы вернуться к повседневной жизни. Проверьте свои навыки скрытности и терпения, пытаясь пройти игру и не быть обнаруженными охранниками.


Robbery, Bob — King of Sneak отправит вас в удивительное путешествие с незабываемыми моментами, которые заставят вас почувствовать себя крутым и взлететь высоко над землей! Вы можете прыгать, бегать и летать по захватывающим уровням, выполняя различные задачи, такие как пробираться под заборами, взбираться по лестницам на здания и стены, бегать по переулкам, избегать обнаружения охранниками и открывать секреты по пути. Бросьте вызов своим друзьям или бросьте вызов другу в этой захватывающей 3D- и 2D-платформе с боковой прокруткой.


Боб, это знаменитый воришка всяких ценных вещей, однако он хочет изменится и быть хорошим и честным гражданином. Но прежде чем завершить свой путь вора, он вынужден взять дополнительную работу. Пробирайтесь мимо полицейских, хозяев и охранников, обнаруживается новую добычу на каждом этапе прохождения уровней, используйте обученные навыки для выхода из опасных ситуаций. Оправляйтесь на поиски добычи в ближайшие дома и торговые центры, сможете ли вы выйти сухим из воды в своих авантюрах?


Информация о модах

МОД 1


Неограниченное количество монет (количество монет увеличивается при трате!)


МОД 2


Бесплатное обновление

Без рекламы

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 Теги темы: Много денег, Бродилки

Скачать Robbery Bob (Мод, Много денег) v1.29.0 MOD APK

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MOD V1 62 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 62 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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