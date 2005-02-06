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Bomber Friends (Мод, Unlocked)

Bomber Friends (Мод, Unlocked) 5.38

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Версия:
5.38
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hyperkani
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 004
Скриншоты
Описание

Bomber Friends (Мод, Unlocked) - Это удивительная онлайн игра, в которой тебе нужно крушить всё и всех на своём пути! Стань последний выжившим для победы в матче.


Собирай множество бонусов и прокачивай своего персонажа, используй разные виды бомб для большего эффекта, приглашай своих друзей и знакомых, сражайтесь на выбранных картах. Если вдруг, тебя подорвали, ты сможешь продолжать игру, охотится на живых игроков и уменьшать количество жизней любого, используя мощные заклинания. Играть в мультиплеер можно с 2-8 игроками, победи других бомберов.


Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Кампания "Тупые враги"
  • Кампания без урона врагам
  • Нет урона от бомб PVP
  • Сезонный абонемент включен: Не могу претендовать, но некоторые льготы включены
  • Удалена навязчивая РЕКЛАМА


Информация: Нет бомбы PVP враг тоже не работает, включите его, когда вы знаете, что вы будете поражены или заблокированы сами.

МОД 2

  • Все скины разблокированы
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 Теги темы: Unlocked, Онлайн игры

Скачать Bomber Friends (Мод, Unlocked) v5.38 MOD APK

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MOD V1 110 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 110 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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