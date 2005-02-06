Описание

Bomber Friends (Мод, Unlocked) - Это удивительная онлайн игра, в которой тебе нужно крушить всё и всех на своём пути! Стань последний выжившим для победы в матче.





Собирай множество бонусов и прокачивай своего персонажа, используй разные виды бомб для большего эффекта, приглашай своих друзей и знакомых, сражайтесь на выбранных картах. Если вдруг, тебя подорвали, ты сможешь продолжать игру, охотится на живых игроков и уменьшать количество жизней любого, используя мощные заклинания. Играть в мультиплеер можно с 2-8 игроками, победи других бомберов.