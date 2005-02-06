Версия:
5.38
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hyperkani
Обновлено:
Вчера, 21:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 004
Описание
Bomber Friends (Мод, Unlocked) - Это удивительная онлайн игра, в которой тебе нужно крушить всё и всех на своём пути! Стань последний выжившим для победы в матче.
Собирай множество бонусов и прокачивай своего персонажа, используй разные виды бомб для большего эффекта, приглашай своих друзей и знакомых, сражайтесь на выбранных картах. Если вдруг, тебя подорвали, ты сможешь продолжать игру, охотится на живых игроков и уменьшать количество жизней любого, используя мощные заклинания. Играть в мультиплеер можно с 2-8 игроками, победи других бомберов.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Кампания "Тупые враги"
- Кампания без урона врагам
- Нет урона от бомб PVP
- Сезонный абонемент включен: Не могу претендовать, но некоторые льготы включены
- Удалена навязчивая РЕКЛАМА
Информация: Нет бомбы PVP враг тоже не работает, включите его, когда вы знаете, что вы будете поражены или заблокированы сами.
МОД 2
- Все скины разблокированы
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