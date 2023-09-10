Dead Ahead: Zombie Warfare (Мод, Много денег) 4.0.3
Версия:
4.0.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Mobirate
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 191
Dead Ahead: Zombie Warfare - это увлекательная игра, которая объединяет стратегию, экшен и элементы юмора в жанре Tower Defense. В этой игре игроки становятся последней надеждой человечества в мире, захваченном зомби-апокалипсисом.
Основной задачей игроков является выживание и защита от наступающих пиксельных зомби. Для этого им придется разрабатывать стратегии, собирать ресурсы, управлять своими силами и планировать свой путь сквозь толпы зомби. Игра поднимает интересные вопросы о выживании в апокалиптических условиях и требует от игроков смелости и стратегического мышления. Ведь решения, которые они примут в ходе игры, будут иметь влияние на исход событий и судьбу оставшихся выживших.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Режим бога
- Один удар
МОД 2
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель урона (убийство зомби)
- Замороженные ресурсы
- Неограниченные боеприпасы
- Замороженная валюта
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