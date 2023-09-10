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Dead Ahead: Zombie Warfare (Мод, Много денег)

Dead Ahead: Zombie Warfare (Мод, Много денег) 4.0.3

79
16
Скачать (120 Мб)
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Версия:
4.0.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Mobirate
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 191

Dead Ahead: Zombie Warfare - это увлекательная игра, которая объединяет стратегию, экшен и элементы юмора в жанре Tower Defense. В этой игре игроки становятся последней надеждой человечества в мире, захваченном зомби-апокалипсисом.


Основной задачей игроков является выживание и защита от наступающих пиксельных зомби. Для этого им придется разрабатывать стратегии, собирать ресурсы, управлять своими силами и планировать свой путь сквозь толпы зомби. Игра поднимает интересные вопросы о выживании в апокалиптических условиях и требует от игроков смелости и стратегического мышления. Ведь решения, которые они примут в ходе игры, будут иметь влияние на исход событий и судьбу оставшихся выживших.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Один удар

МОД 2


  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель урона (убийство зомби)
  • Замороженные ресурсы
  • Неограниченные боеприпасы
  • Замороженная валюта
 Теги темы: Зомби, Много денег, Бродилки, Пиксельная

Скачать Dead Ahead: Zombie Warfare (Мод, Много денег) 4.0.3 взлом

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MOD V1 120 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 120 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Dead Ahead: Zombie Warfare (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Павел
Павел 20 октября 2023 17:49
Я когда дерусь с заражёнными они на бессмертии не могут убиться не понимаю почему не работает.
+2
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Hgid_56
Hgid_56 8 октября 2023 19:38
Почему сразу выкидывает?
+5
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