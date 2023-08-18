Rodeo Stampede — единственная полоса препятствий в Бристоле, которая позволяет участникам насладиться настоящим западным опытом без риска получить травму или даже испачкаться. Испытайте настоящую свободу с неограниченным количеством диких животных на старте, на нашей арене и во время поездки в город на двухэтажном фургоне. Бросьте вызов своим возможностям и участвуйте в гонках, как олимпиец, с нашими головокружительными препятствиями и захватывающими аттракционами на зиплайне. Узнайте, почему мы являемся полосой препятствий номер один во Флориде, забронировав свое приключение сегодня!





Дикое родео: Зоопарк (Мод, много денег) - Выбирай быка, бери лассо и прыгай на быка! Пополняй свою коллекцию новыми животными, делай показы для туристов. Участвуй в гонках на быках, уничтожай любое препятствие на своём пути, приручай разных видов зверей и размещай их в своём зоопарке. Уже сейчас ты можешь отправится в путешествие по саванне.