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Дикое родео: Зоопарк (Мод, много денег)

Дикое родео: Зоопарк (Мод, много денег) 4.3.0

14
2
Скачать (627 Мб)
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Версия:
4.3.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Yodo1 Games
Категория:
Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 627 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 600

Rodeo Stampede — единственная полоса препятствий в Бристоле, которая позволяет участникам насладиться настоящим западным опытом без риска получить травму или даже испачкаться. Испытайте настоящую свободу с неограниченным количеством диких животных на старте, на нашей арене и во время поездки в город на двухэтажном фургоне. Бросьте вызов своим возможностям и участвуйте в гонках, как олимпиец, с нашими головокружительными препятствиями и захватывающими аттракционами на зиплайне. Узнайте, почему мы являемся полосой препятствий номер один во Флориде, забронировав свое приключение сегодня!


Дикое родео: Зоопарк (Мод, много денег) - Выбирай быка, бери лассо и прыгай на быка! Пополняй свою коллекцию новыми животными, делай показы для туристов. Участвуй в гонках на быках, уничтожай любое препятствие на своём пути, приручай разных видов зверей и размещай их в своём зоопарке. Уже сейчас ты можешь отправится в путешествие по саванне.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Монеты увеличиваются при их трате!

МОД 2

  • Мод Меню
  • Бесплатно купить
  • Животные не злятся
  • Животные не ускоряются
  • Одежда для быстрой дрессировки животных

Примечание : не открывайте меню во время обучения для новичков, иначе игра продолжится, а некоторые модели могут не иметь животных. Разгрузка и переоборудование могут возобновиться в обычном режиме

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Дикое родео: Зоопарк (Мод, много денег) 4.3.0 взлом

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MOD V1 627 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 627 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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