Описание

Развяжите обезьяну на своем телефоне в продолжении одной из самых популярных игр! В Temple Run 2 вы возьмете под контроль бесстрашную обезьяну и будете бежать так долго, как сможете, пока она прыгает с уступа на уступ. Выполняйте головокружительные сальто и повороты по пути и получайте бонусы, которые помогут вам прыгать дальше, бежать быстрее или даже летать по воздуху. Хотите еще больше?





Играйте в режиме друга, который позволяет игрокам соревноваться друг с другом за огромные очки, уклоняясь от препятствий и собирая монеты. Не упустите свой шанс испытать этот новый Temple Run 2 с потрясающей графикой, режимом одиночной кампании, регулярным обновлением контента, а также режимом PvP, который скоро появится! Загрузите сейчас, пока не стало слишком поздно!



