Развяжите обезьяну на своем телефоне в продолжении одной из самых популярных игр! В Temple Run 2 вы возьмете под контроль бесстрашную обезьяну и будете бежать так долго, как сможете, пока она прыгает с уступа на уступ. Выполняйте головокружительные сальто и повороты по пути и получайте бонусы, которые помогут вам прыгать дальше, бежать быстрее или даже летать по воздуху. Хотите еще больше?
Играйте в режиме друга, который позволяет игрокам соревноваться друг с другом за огромные очки, уклоняясь от препятствий и собирая монеты. Не упустите свой шанс испытать этот новый Temple Run 2 с потрясающей графикой, режимом одиночной кампании, регулярным обновлением контента, а также режимом PvP, который скоро появится! Загрузите сейчас, пока не стало слишком поздно!
МОД 1
МОД МЕНЮ
[МЕНЮ ВАЛЮТЫ]
- Неограниченные деньги
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Купите любого персонажа
[ВНУТРИИГРОВОЕ МЕНЮ]
- Godmode (Автозапуск)
- Двойная монета
- Тройная монета
- Максимальная продолжительность действия магнита
- Максимальная продолжительность защиты
- Множитель очков
- Гравитация
- Скорость
МОД 2
- MENU MOD
- God mode
- Unlimited money
- Ads removed
МОД 3
- Бесконечные деньги
Пройдите один уровень, чтобы получить много денег!
Скачать Temple Run 2 (Мод, много денег) v1.118.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer