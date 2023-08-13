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Temple Run 2 (Мод, много денег)

Temple Run 2 (Мод, много денег) 1.118.0

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Версия:
1.118.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Imangi Studios
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 703
Скриншоты
Описание

Развяжите обезьяну на своем телефоне в продолжении одной из самых популярных игр! В Temple Run 2 вы возьмете под контроль бесстрашную обезьяну и будете бежать так долго, как сможете, пока она прыгает с уступа на уступ. Выполняйте головокружительные сальто и повороты по пути и получайте бонусы, которые помогут вам прыгать дальше, бежать быстрее или даже летать по воздуху. Хотите еще больше?


Играйте в режиме друга, который позволяет игрокам соревноваться друг с другом за огромные очки, уклоняясь от препятствий и собирая монеты. Не упустите свой шанс испытать этот новый Temple Run 2 с потрясающей графикой, режимом одиночной кампании, регулярным обновлением контента, а также режимом PvP, который скоро появится! Загрузите сейчас, пока не стало слишком поздно!



Информация о модах

МОД 1


МОД МЕНЮ

[МЕНЮ ВАЛЮТЫ]


  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Купите любого персонажа

[ВНУТРИИГРОВОЕ МЕНЮ]


  • Godmode (Автозапуск)
  • Двойная монета
  • Тройная монета
  • Максимальная продолжительность действия магнита
  • Максимальная продолжительность защиты
  • Множитель очков
  • Гравитация
  • Скорость


МОД 2

  • MENU MOD
  • God mode
  • Unlimited money
  • Ads removed

МОД 3


  • Бесконечные деньги

Пройдите один уровень, чтобы получить много денег!

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 Теги темы: Много денег

Скачать Temple Run 2 (Мод, много денег) v1.118.0 MOD APK

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MOD V2 137 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 137 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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