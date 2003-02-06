android-1.ru / Игры / На русском / Westland Survival (Бесплатный крафт, мод меню)
Westland Survival (Бесплатный крафт, мод меню)

Westland Survival (Бесплатный крафт, мод меню) 7.6.0

178
62
Скачать (491 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Helio Games
Версия:
7.6.0
Категория:
На русском / Приключения / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 491 Мб
id приложения:
com.heliogames.westland
Русский язык:
Есть
Лайков:
178
Комментарии:
56
Просмотров:
151 771

Хотите жить полной приключений жизнью? Присоединяйтесь к игре Westland Survival! Станьте дикарем и откройте для себя легенду Дикого Запада. Со временем вы также сможете получать редкие западные награды и комплекты. Все пользуются одинаковыми преимуществами участия. Заходите СЕЙЧАС и присоединяйтесь сейчас, пока не стало слишком поздно!


Присоединяйтесь к Westland Survival с более чем 320 000 героев на 5 континентах, вместе создавая эпическую историю, играя вместе! В роли Дикого человека вы найдете своих друзей в сети, которые охотятся за золотом, сражаются за припасы и пытаются быть лучшими в том, что они делают. Они помогут вам повысить уровень и подготовиться к более серьезным испытаниям в роли Дикого человека.


Опыт в стиле RPG в WSW Survival вдохновлен реальной ситуацией выживания. Вы начинаете на острове только с лошадью и рюкзаком, чтобы увидеть, как вы отбиваетесь от диких животных и избавляетесь от неприятностей. С одним часом игры, 2 картами (одна динамическая карта и другая статическая карта), различным снаряжением и квестами.


Скриншоты

Информация о модах

МОД-меню

Множитель урона

Режим бога

Бесплатное ремесло

Бесплатные сплиты

Максимальная долговечность

Быстрое путешествие

Скорость игры

 Теги темы: Мод меню, Выживание, Бродилки, Встроенный кэш

Скачать Westland Survival (Бесплатный крафт, мод меню) 7.6.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Westland Survival (Бесплатный крафт, мод меню) 491 Мб Ссылка 2 491 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
DEAD TARGET: Zombie (Мод, много денег)
DEAD TARGET: Zombie (Мод, много денег)
Версия: 4.132.0
Taps to Riches (Мод, много денег)
Taps to Riches (Мод, много денег)
Версия: 2.98
Tanks A Lot! (Мод меню)
Tanks A Lot! (Мод меню)
Версия: 6.501
Shadow of Death: Dark Knight (Мод, много денег)
Shadow of Death: Dark Knight (Мод, много денег)
Версия: 1.105.0.0
PickCrafter (Мод, Много рунопыли)
PickCrafter (Мод, Много рунопыли)
Версия: 6.0.11
Monster Fishing 2022 (Мод, много денег)
Monster Fishing 2022 (Мод, много денег)
Версия: 0.4.43
Хорошая пицца, Отличная пицца (Мод, много денег)
Хорошая пицца, Отличная пицца (Мод, много денег)
Версия: 5.12.5
Deep Town: Шахтерская фабрика (Мод, много денег)
Deep Town: Шахтерская фабрика (Мод, много денег)
Версия: 6.2.03

Отзывы о Westland Survival (Бесплатный крафт, мод меню)


Комментарии (56)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
dmitiy
dmitiy 59 минут назад
мод к игре работает отлично, без проблем. все отлично
0
Ответить
Гость Антон
Гость Антон 9 мая 2024 09:48
Вообще не открывается!
0
Ответить
Игорь
Игорь 24 апреля 2024 17:46
А какой смысл в этом моде, если банят сразу???
+2
Ответить
Жантоль
Жантоль 20 февраля 2024 15:47
Мод баннят к ебням, как не крути его
+5
Ответить
Tupac Shakur
Tupac Shakur 9 ноября 2023 15:04
Потому что тупо пИздят друг у друга моды...
И так почти все сайты...
+4
Ответить
Ром
Ром 22 октября 2023 09:47
Не работает. Зачем выкладывать не рабочий мод?
+9
Ответить
Emre
Emre 24 сентября 2023 12:05
mod not working, closing
0
Ответить
Emre
Emre 13 сентября 2023 16:00
mod does not turn on , It keeps shutting down
+4
Ответить
Гость Олег
Гость Олег 24 августа 2023 15:18
Что это значит у меня установился мод как 5play что вы хотитеие этим сказать и он неработает
+14
Ответить
Гость Александр
Гость Александр 31 июля 2023 22:11
Мод не работает.
+9
Ответить
1 2 3 4 5 6