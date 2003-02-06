Хотите жить полной приключений жизнью? Присоединяйтесь к игре Westland Survival! Станьте дикарем и откройте для себя легенду Дикого Запада. Со временем вы также сможете получать редкие западные награды и комплекты. Все пользуются одинаковыми преимуществами участия. Заходите СЕЙЧАС и присоединяйтесь сейчас, пока не стало слишком поздно!





Присоединяйтесь к Westland Survival с более чем 320 000 героев на 5 континентах, вместе создавая эпическую историю, играя вместе! В роли Дикого человека вы найдете своих друзей в сети, которые охотятся за золотом, сражаются за припасы и пытаются быть лучшими в том, что они делают. Они помогут вам повысить уровень и подготовиться к более серьезным испытаниям в роли Дикого человека.





Опыт в стиле RPG в WSW Survival вдохновлен реальной ситуацией выживания. Вы начинаете на острове только с лошадью и рюкзаком, чтобы увидеть, как вы отбиваетесь от диких животных и избавляетесь от неприятностей. С одним часом игры, 2 картами (одна динамическая карта и другая статическая карта), различным снаряжением и квестами.