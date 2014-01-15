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Monster Fishing 2022 (Мод, много денег)

Monster Fishing 2022 (Мод, много денег) 0.4.55

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Версия:
0.4.55
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 581
Скриншоты
Описание

Monster Fishing 2022 - представляет собой увлекательную и уникальную игру о рыбалке, которая обещает игрокам высокий уровень реализма и волнующие приключения в мире рыбной ловли. Эта игра выделяется своей продвинутой графикой и детализированными моделями рыб, создавая ощущение настоящей рыбалки.


Особенностью игры является возможность играть в автономном режиме, что позволяет наслаждаться игрой в любое время и в любом месте, даже без доступа к интернету. Игроки имеют шанс путешествовать по океанам всего мира, посещая различные рыболовные точки и охотясь на реалистично воссозданных 3D-рыб. В игре представлено множество разнообразных рыб, включая настоящих "монстров" – крупных и редких видов, ловля которых требует особого мастерства и подходящего снаряжения. К счастью, игра предлагает широкий ассортимент рыболовных принадлежностей, доступных для игроков совершенно бесплатно.


Управление в "Monster Fishing 2022" простое и интуитивно понятное, что делает игру доступной как для опытных рыбаков, так и для новичков. Для тех, кто впервые занимается рыбалкой, в игре предусмотрены обучающие материалы и подсказки, которые помогут освоить все необходимые навыки для успешной рыбалки.


Информация о модах
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное золото

(Увеличивается, когда вы потратили)


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 Теги темы: Много денег

Скачать Monster Fishing 2022 (Мод, много денег) v0.4.55 MOD APK

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Скачать Monster Fishing 2022 (Мод, много денег) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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