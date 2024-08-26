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Полицейская станция (Мод, Много денег)

Полицейская станция (Мод, Много денег) 1.3.5

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2
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Версия:
1.3.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SekGames
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 890
Скриншоты
Описание

Police Station Idle представляет уникальный геймплей, где вы выступаете в роли шефа, управляющего различными полицейскими участками и создающего настоящую империю правоохранительных органов. Начните свой путь с нуля, выполняя различные задачи, и постепенно переходите к управлению объектами, персоналом и критически важными ресурсами.


Ваша стратегическая задача - модернизировать полицейские участки, улучшать подготовку офицеров и оптимизировать планировку для повышения эффективности деятельности. Вы должны поддерживать порядок и безопасность, оперативно реагируя на происшествия и чрезвычайные ситуации, чтобы защищать город и его жителей.


Продвигайтесь по уникальным станциям - от шумного метро до тюрем строгого режима, преодолевая различные препятствия и решая сложные задачи. "Police Station Idle" сочетает в себе элементы тайм-менеджмента, механику строительства баз и драматическую работу полиции, предлагая веселый и увлекательный опыт управления в непринужденной обстановке.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта*
  • Установить скорость игрока
  • Убрать рекламу

Примечание Получите некоторые, чтобы увидеть неограниченную валюту.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Полицейская станция (Мод, Много денег) v1.3.5 MOD APK

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Скачать Полицейская станция (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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