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Ocean Is Home : Island Life Simulator (Мод, Много денег)

Ocean Is Home : Island Life Simulator (Мод, Много денег) 3.5.3.1

138
28
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Версия:
3.5.3.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Birdy Dog Studio
Категория:
Приключения / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
59 218
Скриншоты
Описание

Ocean Is Home: Island Life Simulator - это увлекательная игра-симулятор, которая позволяет игрокам погрузиться в захватывающий мир выживания на необитаемом острове. В этой игре вас ждут разнообразные возможности и приключения.


Игрокам предоставляется огромная и подлинная среда, в которой они могут заниматься разными видами деятельности, исследовать остров, строить укрытия, добывать ресурсы и улучшать свои навыки выживания. Вы сами решаете, как развивать своего персонажа и какие задачи выполнять.


Графика и звуковое сопровождение делают игровой мир более реалистичным и увлекательным. Если вы цените игры-симуляторы, где можно самостоятельно решать, как выживать и процветать, Ocean Is Home: Island Life Simulator станет отличным выбором для вас.



Информация о модах

Много монет

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Много денег, Выживание

Скачать Ocean Is Home : Island Life Simulator (Мод, Много денег) v3.5.3.1 MOD APK

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Скачать Ocean Is Home : Island Life Simulator (Мод, Много денег) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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