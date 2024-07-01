Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) - Много столетий прошло после жестокой войны между землянами. Спустя годы, когда дым рассеялся - стало ясно что ничего не осталось, там где были города, только руины и пустоши. Теперь остатки выжившего человечества вынуждены выживать как первобытные предки.





Вы в роли одного из выживающих были изгнаны из своего племени, теперь вам предстоит отправится в большое путешествие через пустоши которые таят в себе не мало опасностей. Исследуйте новые земли, стройте, сражайтесь с противниками и достигайте поставленных целей.

В начале игры вы сможете создать своего собственного и уникального героя. В процессе игры изучайте сотни умений, прокачивайте персонажа и оружие.