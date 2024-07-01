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Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога)

Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) 0.56.1.3210

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Версия:
0.56.1.3210
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Pride Games
Категория:
На русском / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 502

Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) - Много столетий прошло после жестокой войны между землянами. Спустя годы, когда дым рассеялся - стало ясно что ничего не осталось, там где были города, только руины и пустоши. Теперь остатки выжившего человечества вынуждены выживать как первобытные предки.


Вы в роли одного из выживающих были изгнаны из своего племени, теперь вам предстоит отправится в большое путешествие через пустоши которые таят в себе не мало опасностей. Исследуйте новые земли, стройте, сражайтесь с противниками и достигайте поставленных целей.

В начале игры вы сможете создать своего собственного и уникального героя. В процессе игры изучайте сотни умений, прокачивайте персонажа и оружие.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • режим бога
  • Инъекция XP (убить всех монстров на карте)

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь работает на всех телефонах/планшетах.

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) 0.56.1.3210 взлом

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Скачать Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Отзывы о Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога)


Комментарии (4)
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Tupac Shakur
Tupac Shakur 15 апреля 2023 11:22
Энергия не работает... Режим Бога для имбицилов, работает на мобах, но не на ловушках... Надеюсь будет обширный мод в дальнейшем... А то как и во всех выживалках толком нихрена не сделать... Всё ломается быстро, энергия влёт уходит, сумка меньше моего кармана наверно в спортивках... А так играть в принципе можно...
+4
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Red
Red 9 февраля 2023 15:56
Инъекции хп даже нет в меню мода!!! Бессмертие не работает!!! Исправьте!!!
+2
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Алексей
Алексей 9 февраля 2023 15:20
Не вижу я что то этот режим бога
+2
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user
user 14 сентября 2021 05:06
​не устанавливается​​​
+6
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