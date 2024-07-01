Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) 0.56.1.3210
Exile Survival – Игра на выживание онлайн (Мод, Режим бога) - Много столетий прошло после жестокой войны между землянами. Спустя годы, когда дым рассеялся - стало ясно что ничего не осталось, там где были города, только руины и пустоши. Теперь остатки выжившего человечества вынуждены выживать как первобытные предки.
Вы в роли одного из выживающих были изгнаны из своего племени, теперь вам предстоит отправится в большое путешествие через пустоши которые таят в себе не мало опасностей. Исследуйте новые земли, стройте, сражайтесь с противниками и достигайте поставленных целей.
В начале игры вы сможете создать своего собственного и уникального героя. В процессе игры изучайте сотни умений, прокачивайте персонажа и оружие.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- режим бога
- Инъекция XP (убить всех монстров на карте)
ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь работает на всех телефонах/планшетах.
Рекомендованный LDPLAYER для игры на ПК
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