Описание

Hazard Days Extraction Shooter переносит вас в мрачную постапокалиптическую вселенную, где каждое ваше перемещение по процедурно генерируемым локациям становится испытанием на прочность. Вооружившись множеством мощного оружия, вам предстоит сражаться с ожесточенными врагами, демонстрируя истинный дух лутер-шутера. Каждая битва наполнена динамикой и адреналином, а стратегия и точность становятся залогом вашего успеха в этом суровом мире.





Очарование ретро-пиксельной графики оживляет атмосферу разрушенных городов и безжалостных противников, придавая игре неповторимый стиль и глубину. Каждая деталь, от разрушающихся зданий до грозных врагов, тщательно проработана, чтобы полностью погрузить вас в 2D-мир, где выживание зависит от ваших решений и реакции. Приготовьтесь к напряжённым сражениям и захватывающему приключению, где каждая секунда – это шаг к спасению в опасном мире Hazard Days Extraction Shooter.