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Hazard Days: Шутер и Выживание

Hazard Days: Шутер и Выживание 1.15

Погрузитесь в опасный мир постапокалипсиса и оживите борьбу за выживание
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Версия:
1.15
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
D.N.A.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Hazard Days Extraction Shooter переносит вас в мрачную постапокалиптическую вселенную, где каждое ваше перемещение по процедурно генерируемым локациям становится испытанием на прочность. Вооружившись множеством мощного оружия, вам предстоит сражаться с ожесточенными врагами, демонстрируя истинный дух лутер-шутера. Каждая битва наполнена динамикой и адреналином, а стратегия и точность становятся залогом вашего успеха в этом суровом мире.


Очарование ретро-пиксельной графики оживляет атмосферу разрушенных городов и безжалостных противников, придавая игре неповторимый стиль и глубину. Каждая деталь, от разрушающихся зданий до грозных врагов, тщательно проработана, чтобы полностью погрузить вас в 2D-мир, где выживание зависит от ваших решений и реакции. Приготовьтесь к напряжённым сражениям и захватывающему приключению, где каждая секунда – это шаг к спасению в опасном мире Hazard Days Extraction Shooter.


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