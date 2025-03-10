Описание

Queen Of Souls: Boss Of Dark – это уникальный инди-проект в жанре souls-like, где вы становитесь королевой потерянных душ, безраздельно правящей в своем темном замке. Ваше величие и могущество проверяются постоянным возвращением упорного игрока, чей единственный мотив – уничтожить вас любой ценой. Здесь элементы файтинга и реверсивного souls-like переплетаются с драматичным сюжетом, заставляя вас отчаянно сражаться за свою жизнь и власть на каждом шагу.





Со временем ваш противник эволюционирует, становясь все более опасным, и каждый раз обреченный рыцарь возвращается в ваши покои, испытывая вашу решимость и стратегические навыки. Сможете ли вы сломить его волю и выстоять против множества отчаянных попыток? Почувствуйте себя истинным финальным боссом, на которого потратили множество отчаянных попыток, и докажите, что ваша сила и хитрость могут покорить даже самые стойкие вызовы!