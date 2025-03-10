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Queen Of Souls: Boss Of Dark

Queen Of Souls: Boss Of Dark 1.0.0.0.26

Окунитесь в мир безжалостного господства и ожесточенных сражений
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Версия:
1.0.0.0.26
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Heartland studio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Queen Of Souls: Boss Of Dark – это уникальный инди-проект в жанре souls-like, где вы становитесь королевой потерянных душ, безраздельно правящей в своем темном замке. Ваше величие и могущество проверяются постоянным возвращением упорного игрока, чей единственный мотив – уничтожить вас любой ценой. Здесь элементы файтинга и реверсивного souls-like переплетаются с драматичным сюжетом, заставляя вас отчаянно сражаться за свою жизнь и власть на каждом шагу.


Со временем ваш противник эволюционирует, становясь все более опасным, и каждый раз обреченный рыцарь возвращается в ваши покои, испытывая вашу решимость и стратегические навыки. Сможете ли вы сломить его волю и выстоять против множества отчаянных попыток? Почувствуйте себя истинным финальным боссом, на которого потратили множество отчаянных попыток, и докажите, что ваша сила и хитрость могут покорить даже самые стойкие вызовы!


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Скачать Queen Of Souls: Boss Of Dark v1.0.0.0.26 MOD APK

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Скачать Queen Of Souls: Boss Of Dark 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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