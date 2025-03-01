Описание

В MMS Idle: Monster Market Story вы берете на себя роль Драго – бесстрашного воина, вооруженного шестью уникальными видами оружия, готового противостоять бесконечным волнам машинных зверей, атакующих на каждом этаже кошмарной башни. Каждая миссия – это испытание, где вам нужно выжить максимум до 2 минут, используя разнообразное оружие и реликвии, которые можно экипировать для максимальной эффективности в бою. Применяйте тактическое мышление и мгновенные решения, чтобы уничтожить как можно больше врагов за отведенное время и обеспечить себе возможность покорить очередной уровень.





Уничтожайте противников, чтобы собирать ценные материалы, и инвестируйте их в магазин на каждом этаже для покупки более мощного оружия и улучшенных реликвий. Комбинируйте их с множеством способностей, чтобы повысить силу и выносливость своего персонажа, а также совершенствуйте характеристики с помощью золота, полученного за офлайн-награды. MMS Idle: Monster Market Story предлагает вам окунуться в динамичный и захватывающий мир, где каждый бой – это шаг к могуществу и победе над кошмарными противниками.