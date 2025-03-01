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MMS Idle: Monster Market Story (Мод меню)

MMS Idle: Monster Market Story (Мод меню) 2.1.2

Освойте кошмарную башню и станьте легендой Monster Market Story
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Версия:
2.1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MalangGames Corp.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

В MMS Idle: Monster Market Story вы берете на себя роль Драго – бесстрашного воина, вооруженного шестью уникальными видами оружия, готового противостоять бесконечным волнам машинных зверей, атакующих на каждом этаже кошмарной башни. Каждая миссия – это испытание, где вам нужно выжить максимум до 2 минут, используя разнообразное оружие и реликвии, которые можно экипировать для максимальной эффективности в бою. Применяйте тактическое мышление и мгновенные решения, чтобы уничтожить как можно больше врагов за отведенное время и обеспечить себе возможность покорить очередной уровень.


Уничтожайте противников, чтобы собирать ценные материалы, и инвестируйте их в магазин на каждом этаже для покупки более мощного оружия и улучшенных реликвий. Комбинируйте их с множеством способностей, чтобы повысить силу и выносливость своего персонажа, а также совершенствуйте характеристики с помощью золота, полученного за офлайн-награды. MMS Idle: Monster Market Story предлагает вам окунуться в динамичный и захватывающий мир, где каждый бой – это шаг к могуществу и победе над кошмарными противниками.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Множитель скорости движения
  • Валюта всегда увеличивается
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 Теги темы: Мод меню

Скачать MMS Idle: Monster Market Story (Мод меню) v2.1.2 MOD APK

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