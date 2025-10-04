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The Hidden Onces (Мод, Без рекламы)

The Hidden Onces (Мод, Без рекламы) 0.0.17

Испытайте кинематографические сражения и уникальные мифические боевые искусства
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Версия:
0.0.17
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Morefun Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

The Hidden Ones предлагает насыщенный сюжет в мире Изгоев, где древние мифы сливаются с динамичным экшен-файтингом. Здесь вас ждут разнообразные главы, отражающие разные аспекты мифической истории: от масштабных сражений против боссов до зрелищных сцен, исполненных восточных традиций и боевых стилей. Детально проработанные уровни, кинематографические вставки и уникальный дизайн персонажей создают по-настоящему захватывающий опыт, где боевые искусства сочетаются с современной игрой в формате хак-н-слэш.


Эта игра не только погружает вас в атмосферу эпических баталий, но и гарантирует честная конкурентная игра, благодаря строгим правилам и политике нулевой толерантности к мошенничеству. Используйте навыки других героев, интегрируя их в боевой арсенал вашего персонажа, чтобы получить решающее преимущество. Изучайте тактики, пробуйте разные стратегии и осваивайте новые приемы в напряженных PvP-сражениях. Каждый бой становится уникальным испытанием, где ключ к победе — сочетание умения быстро адаптироваться и глубокого понимания системы боя.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Hidden Onces (Мод, Без рекламы) v0.0.17 MOD APK

Скачать The Hidden Onces (Мод, Без рекламы) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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