Gear Hero (Мод, Режим бога) 0.0.1
Станьте настоящим Героем снаряжения: объединяйте шестерни и сражайтесь в битвах
Версия:
0.0.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
RODD GAMES
Обновлено:
Сегодня, 12:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир Gear Hero, где каждая шестерня — это ключ к усилению вашего героя. Покупайте и комбинируйте механизмы, чтобы создавать мощное оружие, которое поможет вам одолеть врагов. Помещая снаряженные устройства в зону вращения, вы вооружаете своего героя уникальными способностями, позволяющими побеждать противников один за другим.
Развивайтесь, оттачивайте свою стратегию и совершенствуйте тактику, чтобы стать настоящим мастером битв. Gear Hero — это динамичная игра слияния и сражений, которая заставляет вас постоянно стремиться к новым победам и доказать своё превосходство на поле боя.
Информация о модах
[ Меню плеера ]
Режим бога
Множитель урона
Множитель защиты
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