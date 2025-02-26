Описание

Погрузитесь в захватывающий мир Gear Hero, где каждая шестерня — это ключ к усилению вашего героя. Покупайте и комбинируйте механизмы, чтобы создавать мощное оружие, которое поможет вам одолеть врагов. Помещая снаряженные устройства в зону вращения, вы вооружаете своего героя уникальными способностями, позволяющими побеждать противников один за другим.





Развивайтесь, оттачивайте свою стратегию и совершенствуйте тактику, чтобы стать настоящим мастером битв. Gear Hero — это динамичная игра слияния и сражений, которая заставляет вас постоянно стремиться к новым победам и доказать своё превосходство на поле боя.