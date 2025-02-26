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Gear Hero (Мод, Режим бога)

Gear Hero (Мод, Режим бога) 0.0.1

Станьте настоящим Героем снаряжения: объединяйте шестерни и сражайтесь в битвах
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
RODD GAMES
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир Gear Hero, где каждая шестерня — это ключ к усилению вашего героя. Покупайте и комбинируйте механизмы, чтобы создавать мощное оружие, которое поможет вам одолеть врагов. Помещая снаряженные устройства в зону вращения, вы вооружаете своего героя уникальными способностями, позволяющими побеждать противников один за другим.


Развивайтесь, оттачивайте свою стратегию и совершенствуйте тактику, чтобы стать настоящим мастером битв. Gear Hero — это динамичная игра слияния и сражений, которая заставляет вас постоянно стремиться к новым победам и доказать своё превосходство на поле боя.


Информация о модах

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Режим бога

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Gear Hero (Мод, Режим бога) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Gear Hero (Мод, Режим бога) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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