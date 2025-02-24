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Weaphones Firearms Simulator (Мод, Unlocked)

Weaphones Firearms Simulator (Мод, Unlocked) 2.4.028

Погрузитесь в реалистичный мир стрельбы и управления огнестрельным оружием
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Версия:
2.4.028
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
OranginalPlan
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Weaphones Firearms Simulator предлагает уникальный опыт, объединяя цифровую реальность с ощущениями физического мира. В этой игре вы сможете отключить предохранитель, зарядить магазин, переставить затвор и совершить выстрел, словно вы держите настоящее огнестрельное оружие в руках. Интуитивно понятное управление и эргономичный дизайн позволяют легко адаптировать элементы управления под ваш размер руки или экрана, обеспечивая максимально комфортное взаимодействие с приложением.


Разработанный для вашего телефона или планшета, симулятор стирает границы между виртуальным и реальным, предлагая полное погружение в процесс обращения с оружием. Возможность изменять размеры, переворачивать и перемещать устройство делает его идеальным выбором для тех, кто ценит реалистичность и высокую точность управления. Насладитесь динамикой стрельбы, отточите навыки и испытайте настоящий драйв, не вызывая лишних хлопот в реальном мире.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Weaphones Firearms Simulator (Мод, Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

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