Описание

Draw warriors — это стратегическая игра, в которой вам предстоит вести своих выживших через бесконечные волны зомби. В роли последней линии обороны вы должны стратегически размещать юнитов, улучшать свою армию и использовать мощные способности, чтобы сдерживать орды нежити. Каждый раз, когда волна заканчивается, зомби становятся сильнее, и вам предстоит адаптироваться к новой угрозе. Сможете ли вы выжить и одержать победу?





В Draw warriors вы создаете свою армию с нуля, выбирая уникальных бойцов с особыми способностями, которые помогут изменить ход битвы. Умело управляя ресурсами, вы будете улучшать защиту, открывать разрушительные атаки и укреплять свои позиции. Поле битвы динамично меняется, заставляя вас принимать решения в режиме реального времени и адаптировать стратегию. Каждое ваше действие может стать решающим в этой беспощадной войне за выживание.