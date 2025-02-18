Dinosaur Tunnels 2 1.1
Погрузитесь в мир опасных туннелей и эпических сражений с гигантскими рептилиями
Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MaxOwe Games
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В Dinosaur Tunnels 2 юноша продолжает свое опасное путешествие по мрачным, зловещим туннелям, где на каждом шагу подстерегают огромные рептилии. С каждым новым испытанием атмосфера становится все напряженнее, а судьба героя остается загадкой — только ваши решения могут изменить исход его приключения.
Погрузитесь в мир, наполненный адреналином и загадками, где каждая битва и каждое принятое решение становятся судьбоносными. Сможете ли вы помочь герою преодолеть ужасающие ловушки и победить могущественных врагов, или его путь завершится трагически? В Dinosaur Tunnels 2 каждый ваш выбор — ключ к выживанию в этом эпическом испытании.
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