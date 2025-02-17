DemonBorne-Roguelike ARPG (Мод, Неограниченные навыки) 1.0.9
Погрузитесь в темные глубины: оттачивайте мастерство оружия и сражайтесь с демонами
Версия:
1.0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kunpan Games
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Описание
В этой захватывающей игре DemonBorne-Roguelike ARPG вы становитесь избранным охотником на демонов, готовым бросить вызов волне жестоких монстров, заполонивших темную бездну. Исследуйте постоянно меняющийся мир, где каждая битва требует безупречного мастерства владения оружием и точного тактического расчета.
Система игры не ограничена классами – здесь вы можете собирать и совершенствовать разнообразное мощное оружие, каждое из которого обладает уникальными навыками. Будь то посох, позволяющий управлять стихиями, или лук, дарующий смертоносную точность, ваша цель – овладеть всеми видами боя, чтобы противостоять разнообразным и могущественным демонам, углубляясь в тайны этой опасной бездны.
Информация о модах
Неограниченные навыки
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