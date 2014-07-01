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Serial Cleaner (Мод, Unlocked)

Serial Cleaner (Мод, Unlocked) 1.1.8

Погрузитесь в ретро-эпоху скрытности: стелс-экшен с мафиозными тайнами
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Версия:
1.1.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Plug In Digital
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 512 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

В Serial Cleaner вы отправляетесь в атмосферу 70-х, где главный герой – профессиональный уборщик мест преступлений – выполняет заказы от мафии и других теневых личностей, стремящихся скрыть следы преступлений от правоохранительных органов. Игра представляет собой захватывающий стелс-экшен, где каждая миссия требует тщательного планирования, умелого перемещения и своевременного укрытия, чтобы незаметно устранить улики и сохранить молчание вокруг тёмных дел.


Погрузитесь в уникальный мир ретро-драмы, где использование различных инструментов и нестандартных тактик становится ключом к успеху. Каждое принятое решение и каждое движение имеют значение, позволяя вам испытать настоящий азарт скрытности и стратегии в борьбе против неумолимых сил закона. Этот увлекательный продукт порадует всех ценителей скрытного геймплея и нестандартного подхода к решению сложных задач.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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