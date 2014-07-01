Описание

В Serial Cleaner вы отправляетесь в атмосферу 70-х, где главный герой – профессиональный уборщик мест преступлений – выполняет заказы от мафии и других теневых личностей, стремящихся скрыть следы преступлений от правоохранительных органов. Игра представляет собой захватывающий стелс-экшен, где каждая миссия требует тщательного планирования, умелого перемещения и своевременного укрытия, чтобы незаметно устранить улики и сохранить молчание вокруг тёмных дел.





Погрузитесь в уникальный мир ретро-драмы, где использование различных инструментов и нестандартных тактик становится ключом к успеху. Каждое принятое решение и каждое движение имеют значение, позволяя вам испытать настоящий азарт скрытности и стратегии в борьбе против неумолимых сил закона. Этот увлекательный продукт порадует всех ценителей скрытного геймплея и нестандартного подхода к решению сложных задач.