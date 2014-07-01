android-1.ru / Игры / Эротические игры / Mita’s Playhouse (18+)
Mita’s Playhouse (18+)

Mita’s Playhouse (18+) Final

Погрузитесь в мир сатиры и мистики, где каждый выбор отражает парадокс реальности
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Эротические игры / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
354
Скриншоты
Описание

Mita’s Playhouse – это оригинальный пародийный хентай VN, который иронично высмеивает современные культурные тренды через призму абсурда и сюрреализма. Вы приходите в сознание в загадочной комнате Миты, не помня, как оказались здесь, и понимаете, что традиционные пути спасения недоступны – вам остаётся лишь принять странность ситуации и насладиться происходящим. Игра искусно сочетает элементы сатиры, пародии и самоиронии, превращая каждую сцену в тонкий комментарий на тему общественных стереотипов и критики современности.


Погружаясь в атмосферу этого уникального визуального романа, вы столкнётесь с неожиданными поворотами сюжета, где юмор и мрачная рефлексия переплетаются в оригинальном повествовании. Каждый диалог и каждая деталь рассказывают историю о том, как критика превращается в самообъект, а традиционные ожидания меняются на удивление и смех. Откройте для себя мир, где противостояние – не оружие, а улыбка, и позвольте себе отдаться волне иронии, присущей этому неповторимому произведению.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Mita’s Playhouse (18+) vFinal MOD APK

Скачать Mita’s Playhouse (18+) 470 Мб Ссылка 2 470 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Gaming Cafe Life (Мод, Бесплатные покупки)
Gaming Cafe Life (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.7.14
The Siren Bay Chronicles: Shattered Dreams (18+)
The Siren Bay Chronicles: Shattered Dreams (18+)
Version: 0.2
X Case - Farm Skins CS
X Case - Farm Skins CS
Version: 1.0
Ethereal Threads (18+)
Ethereal Threads (18+)
Version: Episode 1
Welcome to Seeding City (18+)
Welcome to Seeding City (18+)
Version: 1.0
Aarik And The Ruined Kingdom (Полная версия)
Aarik And The Ruined Kingdom (Полная версия)
Version: 1.2.37
A Wifes Loyalty (18+)
A Wifes Loyalty (18+)
Version: 0.1
My NTR Girlfriend (18+)
My NTR Girlfriend (18+)
Version: 0.3.0

Отзывы о Mita’s Playhouse (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив