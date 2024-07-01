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Criminal Attraction! (18+)

Criminal Attraction! (18+) 0.2.24

Расследуйте дело четырех загадочных женщин-грабительниц
2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2.24
Категория:
Эротические игры / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 353 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 930

Criminal Attraction! - визуальный роман, который предлагает вам стать хитрым агентом ФБР. Вам предстоит взяться за дело, связанное с четырьмя загадочными и красивыми женщинами, которые совершают ограбления банков.


Вы будете погружены в мир интриг и опасностей, где каждое ваше действие может определить исход этой истории. Вы сможете выбрать свой собственный путь: проникнуть в банду и выявить улики для их ареста, или же позволить своим чувствам к ним влиять на вас, возможно, даже влюбиться в них.


Игра предложит вам уникальный опыт, где любовь, ненависть, страсть и похоть переплетаются с криминальными заговорами и агентскими тайнами. Вам придется принимать сложные решения и балансировать на грани между долгом и чувствами, чтобы раскрыть правду и достичь своей цели.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Criminal Attraction! (18+) 0.2.24 взлом

Скачать Criminal Attraction! (18+)
353 Мб
Ссылка 2
353 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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