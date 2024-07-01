Criminal Attraction! - визуальный роман, который предлагает вам стать хитрым агентом ФБР. Вам предстоит взяться за дело, связанное с четырьмя загадочными и красивыми женщинами, которые совершают ограбления банков.





Вы будете погружены в мир интриг и опасностей, где каждое ваше действие может определить исход этой истории. Вы сможете выбрать свой собственный путь: проникнуть в банду и выявить улики для их ареста, или же позволить своим чувствам к ним влиять на вас, возможно, даже влюбиться в них.





Игра предложит вам уникальный опыт, где любовь, ненависть, страсть и похоть переплетаются с криминальными заговорами и агентскими тайнами. Вам придется принимать сложные решения и балансировать на грани между долгом и чувствами, чтобы раскрыть правду и достичь своей цели.