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Shadows of Desire (18+)

Shadows of Desire (18+) 0.5c.tv

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Версия:
0.5c.tv
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 959
Скриншоты
Описание

Shadows of Desire - это захватывающий визуальный роман о жизни Фреда, невысокого мужчины, который сталкивается с различными вызовами, как в личной жизни, так и в обществе. Фреду приходится бороться не только с внешними проблемами, но и с собственными внутренними демонами, включая сомнения, страхи и неопределенность.


В центре сюжета - отношения Фреда с его эффектной девушкой и с черным парнем, который досаждает ему с детства. В последний год школы Фреду предстоит решить свои конфликты и найти себя в новом свете, прежде чем он сможет начать новую главу своей жизни.


Игроки будут принимать решения от имени Фреда, влияющие на его отношения, действия и исход истории. "Shadows of Desire" предлагает игрокам погрузиться в интригующий мир взаимоотношений, драмы и самопознания, где каждое решение имеет свои последствия. Сможет ли Фред завершить свой последний год в школе и сохранить свои отношения? Ответ на этот вопрос зависит только от ваших решений и действий.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Shadows of Desire (18+) v0.5c.tv MOD APK

Скачать Shadows of Desire (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб 0.5b EA Rus 1.7 Гб 0.5b EA Rus (Ссылка 2) 1.7 Гб 0.5b EA Rus [TG] 1.7 Гб
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Старые версии Shadows of Desire (18+)
Version 0.4с Version 0.4c T2 Version 0.5 T2 Version TG 0.5 T2 Version TG 0.4c T2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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