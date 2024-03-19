Описание

Shadows of Desire - это захватывающий визуальный роман о жизни Фреда, невысокого мужчины, который сталкивается с различными вызовами, как в личной жизни, так и в обществе. Фреду приходится бороться не только с внешними проблемами, но и с собственными внутренними демонами, включая сомнения, страхи и неопределенность.





В центре сюжета - отношения Фреда с его эффектной девушкой и с черным парнем, который досаждает ему с детства. В последний год школы Фреду предстоит решить свои конфликты и найти себя в новом свете, прежде чем он сможет начать новую главу своей жизни.





Игроки будут принимать решения от имени Фреда, влияющие на его отношения, действия и исход истории. "Shadows of Desire" предлагает игрокам погрузиться в интригующий мир взаимоотношений, драмы и самопознания, где каждое решение имеет свои последствия. Сможет ли Фред завершить свой последний год в школе и сохранить свои отношения? Ответ на этот вопрос зависит только от ваших решений и действий.