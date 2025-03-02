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Sovereign (18+)

Sovereign (18+) 0.14.0

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Версия:
0.14.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 414 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 258
Скриншоты
Описание

Sovereign (18+) - Просто парень - обычный парень, у которого не слишком интересная и захватывающая жизнь. Однако, все меняется в один день, когда он обнаруживает тайну своего отца, которая переворачивает его жизнь с ног на голову. Это откровение дает ему новую силу и цель, которой он должен следовать.


В роли главного героя (MC) вам предстоит преодолеть различные препятствия и опасности, которые вас ожидают на этом пути. Ваше путешествие будет наполнено не только солнечными и сладкими моментами, но и турбулентностью и опасностями. Вам придется проявить смелость, решительность и настойчивость, чтобы преодолеть все трудности и достичь своей цели.


Это приключение будет полным волнений, неожиданных поворотов сюжета и возможностей для роста и развития героя. Вы будете исследовать новые миры, встречать разнообразных персонажей и принимать решения, которые определят исход вашего путешествия.

Путь перед вами может быть сложным, но с новой силой и целью, вы сможете преодолеть все преграды и преобразить свою жизнь. Погрузитесь в эту увлекательную историю и станьте героем своего собственного пути!


Информация о модах

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Скачать Sovereign (18+) v0.14.0 MOD APK

Скачать Sovereign (18+) 414 Мб Ссылка 2 414 Мб
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Старые версии Sovereign (18+)
Version 0.10.0 Version 0.12.0 Version 0.13.0 Version TG 0.13.0 Version TG 0.12.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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