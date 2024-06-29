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A Slut Phone (18+)

A Slut Phone (18+) 0.21h

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Версия:
0.21h
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 575 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 299

"Slut Phone" - это захватывающая текстовая игра, которая погрузит вас в жизнь главной героини через ее телефон. В роли этой девушки, вы будете исследовать ее историю, читая текстовые сообщения, просматривая ее дневник и взаимодействуя с ее галереей фотографий.


История разворачивается вокруг несчастной и покорной девушки, которая оказывается в трудной ситуации. Вы, в качестве игрока, становитесь ответственным за ее судьбу и принимаете решения, которые определят ее искупление или ее путь к абсолютной коррупции.


Ваши выборы имеют значение и влияют на развитие сюжета и исход истории. Будьте готовы к сложным моральным дилеммам и эмоциональным вызовам по мере того, как вы взаимодействуете с персонажами и принимаете ключевые решения. "Slut Phone" предлагает уникальный подход к текстовым играм, позволяя вам погрузиться в жизнь главной героини и влиять на ее судьбу через ее телефонный экран. Откройте новые грани ее истории и узнайте, какие пути развернутся перед вами.


Примечание: Важно помнить, что игры, которые затрагивают чувствительные темы или содержат сексуальный контент, могут быть неподходящими для некоторых аудиторий. Рекомендуется оценивать контент игр и обсуждать их с учетом собственных предпочтений и комфорта.


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Скачать A Slut Phone (18+) 575 Мб Ссылка 2 575 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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