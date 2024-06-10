Final Spell (18+) 0.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.40
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 676 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
8 915
Final Spell - это моя первая визуальная новелла, и я рад представить ее вам. Хотя она небольшая, это только начало большой и захватывающей истории. В этом релизе вы сможете получить общее представление о графике и первоначальном сюжете.
Моя цель с этим тизером - заинтриговать вас и показать вам, что впереди вас ожидает увлекательное приключение. Вы сможете окунуться в мир, созданный с любовью к деталям и пропитанный интригующей атмосферой.
Надеюсь, что вам понравится первый взгляд на Final Spell. Буду рад, если вы поделитесь своими впечатлениями и жду возможности представить вам полноценную и захватывающую историю в ближайшем будущем.
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