Final Spell - это моя первая визуальная новелла, и я рад представить ее вам. Хотя она небольшая, это только начало большой и захватывающей истории. В этом релизе вы сможете получить общее представление о графике и первоначальном сюжете.





Моя цель с этим тизером - заинтриговать вас и показать вам, что впереди вас ожидает увлекательное приключение. Вы сможете окунуться в мир, созданный с любовью к деталям и пропитанный интригующей атмосферой.





Надеюсь, что вам понравится первый взгляд на Final Spell. Буду рад, если вы поделитесь своими впечатлениями и жду возможности представить вам полноценную и захватывающую историю в ближайшем будущем.