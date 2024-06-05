Пробудитесь охотником в захватывающем мире Kingdom Cum Deliverance и начните свой путь к вершине. В этой игре вас ждут загадки и интриги, которые откроют вам правду о вашем происхождении и предназначении. Почему система вас не признает? Почему ваши воспоминания о детстве такие размытые? Кто вы на самом деле? Эти вопросы будут преследовать вас на протяжении всего приключения.





Исследуйте обширные земли, полные опасностей и тайн. Сражайтесь с врагами, улучшайте свои навыки и раскрывайте секреты, спрятанные в каждом уголке этого мира. Ваш путь будет полон испытаний, но каждое из них приблизит вас к разгадке вашей истинной сущности. Встречайте союзников, противников и делайте выборы, которые повлияют на вашу судьбу и судьбу всего королевства.





В Kingdom Cum Deliverance вас ждет глубокий и увлекательный сюжет, наполненный неожиданными поворотами и открытиями. Погрузитесь в этот мир, узнайте правду о себе и станьте тем, кто изменит ход истории.