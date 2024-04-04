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Netorase Phone (18+)

Netorase Phone (18+) 0.5.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.5.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 241 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
197

Netorase Phone — это взрослый визуальный роман, погружающий вас в мир сексуальных фантазий, раскрываемых через интерактивные текстовые сообщения и изображения. Основное внимание в игре уделяется теме неторасе/хотвайфинга, где важную роль играют согласие и уважение между всеми участниками.


История разворачивается через общение с различными персонажами, создавая атмосферу близости и интриги. Игроки погружаются в сложные и захватывающие отношения, исследуя свои самые сокровенные желания вместе с девушкой и другими персонажами.


Сюжет игры предлагает множество развилок и вариантов развития событий, что позволяет каждому игроку создать свою уникальную историю. Netorase Phone идеально подходит для тех, кто ищет глубину и разнообразие в отношениях, построенных на доверии и взаимном согласии.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Netorase Phone (18+) 0.5.1 взлом

Скачать Netorase Phone (18+)
241 Мб
Ссылка 2
241 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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