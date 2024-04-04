Netorase Phone — это взрослый визуальный роман, погружающий вас в мир сексуальных фантазий, раскрываемых через интерактивные текстовые сообщения и изображения. Основное внимание в игре уделяется теме неторасе/хотвайфинга, где важную роль играют согласие и уважение между всеми участниками.





История разворачивается через общение с различными персонажами, создавая атмосферу близости и интриги. Игроки погружаются в сложные и захватывающие отношения, исследуя свои самые сокровенные желания вместе с девушкой и другими персонажами.





Сюжет игры предлагает множество развилок и вариантов развития событий, что позволяет каждому игроку создать свою уникальную историю. Netorase Phone идеально подходит для тех, кто ищет глубину и разнообразие в отношениях, построенных на доверии и взаимном согласии.