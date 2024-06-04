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Slave U (18+)

Slave U (18+) 0.40

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.40
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
300

Slave U переносит вас в фантастический мир, где только женщины обладают способностью использовать магию, и строгий матриархат делает мужчин людьми второго сорта. В этом уникальном обществе главный герой, молодой человек с непростыми отношениями с матерью, начинает новую главу своей жизни, переходя в новую школу.


Как вы будете развивать свою жизнь в этом мире, зависит только от вас. Вы сможете выбрать путь, который приведет к налаживанию комфортного существования, или столкнетесь с трудностями и отчаянием.


Slave U предлагает глубокий сюжет, множество интересных персонажей и возможности для принятия решений, которые будут влиять на судьбу вашего героя. Откройте для себя этот мир, где каждый выбор имеет значение и ведет к различным последствиям.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Slave U (18+) 0.40 взлом

Скачать Slave U (18+)
2 Гб
Ссылка 2
2 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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