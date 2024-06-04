Slave U переносит вас в фантастический мир, где только женщины обладают способностью использовать магию, и строгий матриархат делает мужчин людьми второго сорта. В этом уникальном обществе главный герой, молодой человек с непростыми отношениями с матерью, начинает новую главу своей жизни, переходя в новую школу.





Как вы будете развивать свою жизнь в этом мире, зависит только от вас. Вы сможете выбрать путь, который приведет к налаживанию комфортного существования, или столкнетесь с трудностями и отчаянием.





Slave U предлагает глубокий сюжет, множество интересных персонажей и возможности для принятия решений, которые будут влиять на судьбу вашего героя. Откройте для себя этот мир, где каждый выбор имеет значение и ведет к различным последствиям.