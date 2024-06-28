Death Moon — это захватывающая игра, которая погружает вас в мир интриг и смертельных опасностей. Вы просыпаетесь в роскошном, но темном и жутком особняке вместе с восемью другими незнакомцами. Прежде чем осознать странность происходящего, появляется загадочное существо, называющее себя «Никс», и объявляет ужасающую истину: вы все попали в запутанную игру обмана и убийств, реальную версию игры «Вервольф/Мафия».





В Death Moon вам предстоит использовать свои навыки наблюдения и анализа, чтобы выжить в этом смертельном испытании. Вам нужно выяснить, кому можно доверять, а кто является врагом, ведь каждый шаг может стать последним. Участники игры должны объединиться и разоблачить тех, кто скрывает свою истинную сущность, пока не стало слишком поздно.





С каждой ночью игра становится все напряженнее, а ставки выше. Вы столкнетесь с моральными дилеммами, будете принимать трудные решения и разгадывать головоломки, чтобы выжить. Death Moon предлагает уникальный и увлекательный опыт, который держит в напряжении до самого конца. Сможете ли вы раскрыть все тайны особняка и выйти победителем из этой игры на выживание? Время покажет.