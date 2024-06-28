android-1.ru / Игры / Эротические игры / Death Moon (18+)
Death Moon (18+)

Death Moon (18+) 1.0.3 Demo

0
0
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0.3 Demo
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
201

Death Moon — это захватывающая игра, которая погружает вас в мир интриг и смертельных опасностей. Вы просыпаетесь в роскошном, но темном и жутком особняке вместе с восемью другими незнакомцами. Прежде чем осознать странность происходящего, появляется загадочное существо, называющее себя «Никс», и объявляет ужасающую истину: вы все попали в запутанную игру обмана и убийств, реальную версию игры «Вервольф/Мафия».


В Death Moon вам предстоит использовать свои навыки наблюдения и анализа, чтобы выжить в этом смертельном испытании. Вам нужно выяснить, кому можно доверять, а кто является врагом, ведь каждый шаг может стать последним. Участники игры должны объединиться и разоблачить тех, кто скрывает свою истинную сущность, пока не стало слишком поздно.


С каждой ночью игра становится все напряженнее, а ставки выше. Вы столкнетесь с моральными дилеммами, будете принимать трудные решения и разгадывать головоломки, чтобы выжить. Death Moon предлагает уникальный и увлекательный опыт, который держит в напряжении до самого конца. Сможете ли вы раскрыть все тайны особняка и выйти победителем из этой игры на выживание? Время покажет.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Death Moon (18+) 1.0.3 Demo взлом

Скачать Death Moon (18+)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Isolation Project (18+)
Isolation Project (18+)
Версия: 0.4.2
Love Lab: Revenge (18+)
Love Lab: Revenge (18+)
Версия: 0.2.00
Inflation Inc. (18+)
Inflation Inc. (18+)
Версия: 0.25
Life With a Slave Teaching Feeling (18+)
Life With a Slave Teaching Feeling (18+)
Версия: 4.0.6
Ero Condo (18+)
Ero Condo (18+)
Версия: 210407
Surprise for My Wife (18+)
Surprise for My Wife (18+)
Версия: 0.5
Girl Hub TexasHoldem (Мод, Много денег)
Girl Hub TexasHoldem (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.2
Steps to Fame (18+)
Steps to Fame (18+)
Версия: 0.1

Отзывы о Death Moon (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив