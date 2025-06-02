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Nemurimouto (18+)

Nemurimouto (18+) 0.08

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6
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Версия:
0.08
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 204
Скриншоты
Описание

Nemurimouto - Проведите лето в университете со своей сестрой, которая приехала в гости! В этой игре вы сможете насладиться приятным времяпрепровождением вместе с ней. Ваша сестра предпочитает много спать, так что, возможно, это откроет новые возможности для веселых приключений! На данный момент игра находится в активной стадии разработки и предлагает 5 H-сцен. В будущем планируется добавление большего количества контента, включая новые сцены, взаимодействия, игровые функции, а также улучшение графики и многого другого! Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и создайте незабываемые воспоминания вместе с вашей сестрой!


Информация о модах

полная версия

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Скачать Nemurimouto (18+) v0.08 MOD APK

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Скачать Nemurimouto (18+) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб
Старые версии Nemurimouto (18+)
Version 0.06

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Nemurimouto (18+)


Комментарии (8)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 23 октября 2024 00:40
Недоволен, До этого не обнаруживали проблем, проверим
0
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Недоволен
Недоволен 22 октября 2024 19:21
В игре встроен Майнер, админы чекните
+1
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ФСБ
ФСБ 1 августа 2024 01:21
это русская версия?
-5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 июля 2024 17:47
Rognars, Сложно сказать, но вроде у нас на сайте были похожие
0
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Rognars
Rognars 2 июля 2024 08:58
Все супер, игра топ 👍 кто подскажет похожие игрушки на эту ?)
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 июня 2024 22:03
sans, Спасибо за комментарий :)
0
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sans
sans 9 июня 2024 19:14
Игра топ,но сцен мало и взаимодействий с сестрой,за день прошёл
0
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Santiago_Monolit
Santiago_Monolit 2 июня 2024 14:31
можно ли сделать так чтобы эта девка выходила из душа голая или открылись новые сцены? все показатели по фуллу
+2
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