Nemurimouto (18+) 0.08
Nemurimouto - Проведите лето в университете со своей сестрой, которая приехала в гости! В этой игре вы сможете насладиться приятным времяпрепровождением вместе с ней. Ваша сестра предпочитает много спать, так что, возможно, это откроет новые возможности для веселых приключений! На данный момент игра находится в активной стадии разработки и предлагает 5 H-сцен. В будущем планируется добавление большего количества контента, включая новые сцены, взаимодействия, игровые функции, а также улучшение графики и многого другого! Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и создайте незабываемые воспоминания вместе с вашей сестрой!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.