Описание

Nemurimouto - Проведите лето в университете со своей сестрой, которая приехала в гости! В этой игре вы сможете насладиться приятным времяпрепровождением вместе с ней. Ваша сестра предпочитает много спать, так что, возможно, это откроет новые возможности для веселых приключений! На данный момент игра находится в активной стадии разработки и предлагает 5 H-сцен. В будущем планируется добавление большего количества контента, включая новые сцены, взаимодействия, игровые функции, а также улучшение графики и многого другого! Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и создайте незабываемые воспоминания вместе с вашей сестрой!