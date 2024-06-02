Unto Starlight (18+) 0.1.2b
Поиски загадок в Токио: откройте тайны за страничками обыденности
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.1.2b
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 10:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 793 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
3 749
Unto Starlight - в начале нового семестра вы отправляетесь в Токио в качестве нового студента колледжа. Однако, когда вы прибываете, вы обнаруживаете, что не все идет по обычному пути.
"За последнее время количество необычных происшествий в Токио достигло пяти. Мир, который вы собирались исследовать, оказывается гораздо более загадочным и опасным, чем вы предполагали." Поднимите свой взгляд к звездам и отправляйтесь в увлекательное приключение, чтобы раскрыть тайны Токио и разгадать загадки, которые привели к серии необычных событий.
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