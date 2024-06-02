Unto Starlight - в начале нового семестра вы отправляетесь в Токио в качестве нового студента колледжа. Однако, когда вы прибываете, вы обнаруживаете, что не все идет по обычному пути.





"За последнее время количество необычных происшествий в Токио достигло пяти. Мир, который вы собирались исследовать, оказывается гораздо более загадочным и опасным, чем вы предполагали." Поднимите свой взгляд к звездам и отправляйтесь в увлекательное приключение, чтобы раскрыть тайны Токио и разгадать загадки, которые привели к серии необычных событий.