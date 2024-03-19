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Lusting My Religion (18+)

Lusting My Religion (18+) 0.1.4

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Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 571
Скриншоты
Описание

Lusting My Religion - Вы окажетесь в роли парня, который стал свидетелем несчастного инцидента, в результате которого он погиб, но был возрожден богиней. Вам предстоит помочь этой богине привлечь новых последователей и восстановить свою жизнь. Вместе с богиней вы должны стать монахинями новой религии и убедить прекрасных девушек этого мира присоединиться к вам в монастыре. Обновляйте свой монастырь, привлекайте новых последователей и выполняйте квесты, чтобы открыть различные сцены и развитие сюжета, включая эротические моменты


Информация о модах

полная версия

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Скачать Lusting My Religion (18+) v0.1.4 MOD APK

Скачать Lusting My Religion (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Старые версии Lusting My Religion (18+)
Version 0.1.2 Version 0.1.3 Version TG 0.1.3 Version TG 0.1.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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