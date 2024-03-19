Описание

Lusting My Religion - Вы окажетесь в роли парня, который стал свидетелем несчастного инцидента, в результате которого он погиб, но был возрожден богиней. Вам предстоит помочь этой богине привлечь новых последователей и восстановить свою жизнь. Вместе с богиней вы должны стать монахинями новой религии и убедить прекрасных девушек этого мира присоединиться к вам в монастыре. Обновляйте свой монастырь, привлекайте новых последователей и выполняйте квесты, чтобы открыть различные сцены и развитие сюжета, включая эротические моменты