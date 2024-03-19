Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 10:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 571
Описание
Lusting My Religion - Вы окажетесь в роли парня, который стал свидетелем несчастного инцидента, в результате которого он погиб, но был возрожден богиней. Вам предстоит помочь этой богине привлечь новых последователей и восстановить свою жизнь. Вместе с богиней вы должны стать монахинями новой религии и убедить прекрасных девушек этого мира присоединиться к вам в монастыре. Обновляйте свой монастырь, привлекайте новых последователей и выполняйте квесты, чтобы открыть различные сцены и развитие сюжета, включая эротические моменты
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